«Элар» внедрил современное решение для архива Махачкалы

Корпорация «Элар» успешно завершила проект по созданию автоматизированной информационной системы (АИС) архивного отдела администрации города Махачкалы. Данная система выполнена на базе отечественного программного обеспечения АИС «Элар-Архив» и предназначена для автоматизации процессов архивного дела, что значительно повысит эффективность работы и улучшит условия труда специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

АИС включает в себя подсистемы муниципального архива, а также мониторинга и администрирования, обеспечивая сохранность архивных документов и предоставляя пользователям доступ к их электронным копиям. Система обладает открытыми интерфейсами, что позволяет интегрировать ее с другими информационными системами, а также легко модернизировать и расширять функционал.

В рамках проекта было разработано и внедрено программное обеспечение для учета архивного фонда, обработки запросов и предоставления услуг через личный кабинет пользователей. Помимо этого, предусмотрены функции расширенного поиска, работы с электронными копиями документов и адаптированный интерфейс для людей с ограниченными возможностями.

Ранее в архиве также был установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС», который идеально подходит для потоковой оцифровки сшитых дел, документов и книг. Этот сканер обладает трансформируемой колыбелью, позволяющей работать в плоском режиме с полным раскрытием (180 градусов) и в V-режиме с неполным раскрытием (120 градусов). Оптический зум обеспечивает быструю подстройку под различные форматы оригиналов до А2+, а интегрированное стекло гарантирует идеальное разглаживание страниц и быстрое сканирование.

Сотрудники архива смогут оцифровывать документы на новом оборудовании для дальнейшей загрузки их в АИС, что значительно упростит доступ к информации и повысит качество обслуживания пользователей. Также стоит отметить, что сканеры «Элар» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.