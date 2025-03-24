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«Билайн» и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

«Билайн» и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении ИИ-решений для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В рамках партнерства «Билайн» и red_mad_robot планируют совместно разрабатывать ИИ-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач.

Для корпоративного сегмента компании создадут ИИ-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.

Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают ИИ-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами «Билайна». Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.

Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из лидеров российского рынка искусственного интеллекта — red_mad_robot. Для «Билайна» это важный шаг в развитии ИИ-компетенций и возможность быстрее стать еще более технологичной компанией, которая предлагает своим клиентам востребованные продукты и сервисы нового поколения. Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений», — сказал генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Билайном». Технологии и экспертиза red_mad_robot в области искусственного интеллекта, объединенные с опытом «Билайна» в работе с клиентами и масштабными сервисами, позволят создавать прорывные ИИ-решения, востребованные как в бизнесе, так и в повседневной жизни пользователей. Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее», — сказал основатель red_mad_robot Алексей Макин.

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