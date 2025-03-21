Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³

Студенты и специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) начнут использовать в обучении и научной работе российскую платформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к актуальной базе знаний по транспортному моделированию, а также сможет обмениваться опытом с транспортными инженерами. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Иркутский политех имеет почти столетнюю историю. В вузе ведется подготовка высококвалифицированных инженерных кадров с опорой на передовые технологические решения. В рамках договора ИТС-платформа RITM³ будет установлена на базе Транспортной лаборатории ИРНИТУ, где ведутся разработки транспортных моделей, в том числе для оценки качестве транспортного обслуживания и исследования маршрутов общественного транспорта.

RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой – на уровне региона, города или промышленного объекта. RITM³ решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента, начиная от стратегического планирования и оценки целесообразности проектов до оперативного управления транспортной ситуацией в городе в режиме реального времени. Архитектура цифровой платформы позволяет подключать различные модули и расширять ее функциональность. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими модулями.

Академическая версия RITM³, доступная вузам, включает в себя базовые модули «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Моделирование дорожного движения», «Моделирование транспортных процессов», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Это сотрудничество открывает для наших студентов, завтрашних инженеров, не только возможность научиться работать на отечественных платформах, с которыми им предстоит столкнуться после выпуска, но и доступ к знаниям экспертов Simetra. Наша совместная работа послужит хорошим заделом для выпускников ИРНИТУ при выходе на рынок труда», – сказал доцент кафедры автомобильного транспорта, технический руководитель транспортной лаборатории ИРНИТУ Алексей Левашев.

«Доступ к платформе RITM³ поможет студентам получить актуальные навыки работы с передовыми инструментами транспортного моделирования. Сегодня критически важно, чтобы молодые специалисты не только изучали теорию, но и умели применять современные цифровые технологии для решения реальных задач в сфере транспорта. Академическая версия RITM³ даст возможность будущим инженерам осваивать методы прогнозирования, моделирования и управления транспортными потоками, что повысит их конкурентоспособность на рынке», – отметил директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra Олег Яковенко.