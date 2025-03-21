Каждый пятый офисный сотрудник использует только «Копировать» и «Вставить»

Компания «Р7-Офис» провела исследование среди 760 респондентов и выяснила, что 11% опрошенных ежедневно используют расширенные функции офисного ПО, в то время как 61% либо никогда, либо лишь изредка к ним обращаются — зачастую из-за сложности или отсутствия острой необходимости. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис»

Особенно показательно отношение к автоматизации работы: 35% офисных сотрудников используют только стандартные горячие клавиши (например, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+F и т. д.), а 21% ограничиваются только базовыми командами копировать вставить Ctrl+C, Ctrl+V.

Интернет вместо формального обучения

Опрос показал, что 58% офисных работников изучают новые цифровые инструменты самостоятельно через интернет — обучающие видео, статьи и форумы. Еще 18% предпочитают разбираться методом проб и ошибок, а 14% сначала спрашивают совета у коллег. Официальные руководства или специализированные курсы остаются наименее популярными способами обучения.

Негативное восприятие обновлений и перемен

Для многих офисных сотрудников изменения в интерфейсе программного обеспечения — это стресс. 37% признались, что обновления вызывают у них раздражение, а 27% устанавливают их только при острой необходимости. Лишь 5% пользователей проявляют энтузиазм, сразу тестируя новые возможности.

Минимальный набор программ

Результаты опроса также подтвердили, что офисные работники не перегружают себя большим количеством приложений. 41% используют четыре-пять программ ежедневно, 31% ограничиваются двумя-тремя приложениями. Лишь 8% работают сразу с восемью и более программами.

При этом 44% респондентов заявили, что помимо офисных программ (текстовых редакторов и таблиц) ежедневно используют только почтовые сервисы и браузеры. Инструменты аналитики, проектного управления и графические редакторы остаются востребованными только у небольшой части специалистов.

Цифровая грамотность и готовность к обучению

51% сотрудников оценивают свою цифровую грамотность на среднем уровне. 25% часто нуждаются в подсказках при работе с программами. 19% считают, что их уровень выше среднего. 5% называют себя экспертами.

При этом 71% респондентов готовы повышать свои цифровые навыки, если это поможет упростить работу. Еще 19% заинтересованы в обучении ради карьерного роста, а 9% считают, что их знаний уже достаточно.

Основные инструменты и расширенные возможности в одном решении

Из 5% сотрудников, называющих себя экспертами в цифровой грамотности, большинство (около 70%) регулярно пользуются макросами, скриптами и другими расширенными функциями офисного ПО. Это показывает, что более продвинутая автоматизация все же востребована, но только среди мотивированной группы пользователей, которые уверены в своих навыках и видят в такой автоматизации реальное упрощение работы

«Сегодня офисные сотрудники в основном предпочитают простые и понятные инструменты, — отметил генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников. — Однако во многих компаниях, особенно в среднем и крупном бизнесе, востребованы и более сложные функции: макросы, сценарии автоматизации, совместная работа над большими таблицами и документами. Наш опрос показал, что сотрудники, которые считают себя "экспертами" в цифровой грамотности, как раз активно используют эти инструменты. Поэтому важно предлагать решение, сочетающее базовую функциональность для большинства пользователей и расширенные возможности для тех, кто стремится к максимальной эффективности. Мы видим, что многие специалисты готовы учиться новому, если видят в этом практическую пользу и карьерные перспективы».

Выводы исследования

Хотя офисные программы продолжают расширять свои возможности, далеко не все сотрудники стремятся их использовать. Многие выбирают привычные инструменты, считая, что они уже охватывают основные рабочие задачи. Тем не менее результаты опроса указывают на высокий потенциал для роста цифровой грамотности, если обучение новым функциям будет доступным и максимально практичным для пользователей