«ДАР» разработал новое решение для быстрого создания платформ данных

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») вывела на рынок решение Korus Data Framework, которое помогает бизнесу быстрее и проще внедрять платформы данных, используя открытые и импортонезависимые технологии. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Среди задач, которые позволяет решать Korus Data Framework (KDF) – управление метаданными при проектировании и разработке хранилищ данных и аналитических систем, а также управление релизами и процессами CI/CD. С помощью решения можно готовить данные, обеспечивать их качество и разрабатывать регламентные ETL/ELT-процессы, что в итоге способствует экономии ресурсов при внедрении дата-платформы.

Наличие преднастроенных сред разработки сокращает время, которое требуется для реализации нового решения, а методология построения платформы помогает системным аналитикам и дата-инженерам максимально быстро приступить к работе. В результате использования KDF компания получает развернутую инфраструктуру и унифицированные подходы к развитию платформы данных, что значительно сокращает затраты на внедрение решения.

KDF состоит из ряда модулей, среди которых набор шаблонов для работы с источниками данных, оркестрации и внедрения хранилища данных по разным методологиям (Data Vault, Snowflake, 3NF). За счет используемых технологий open source, таких как Airflow, S3, Greenplum, Clickhouse, dbt, Trino, KDF позволяет реализовывать платформу данных как классическое хранилище, так и как решение класса Lakehouse.

KDF доступен в облачном варианте; кроме того его можно интегрировать во внутреннюю ИТ-инфраструктуру компании с возможностью использования Kubernetes для контейнеризации, управления сервисами и горизонтального масштабирования.

«Среди наших клиентов существенно вырос спрос на услуги, связанные с быстрым развертыванием дата-платформы, миграцией на новый технологический стек и оптимизацией работы действующих хранилищ данных. Наличие компонентов, которые можно переиспользовать, легкое развертывание и возможность использовать как open source элементы, так и проприетарные продукты, дало нам возможность сформировать единый набор модулей и унифицированный подход к таким проектам. Использование KDF подтвердило, что время, которое затрачивается на развертывание платформ данных, можно сократить на 20%», – сказал Александр Зенькович, руководитель направления DWH/ML компании «ДАР».