«Точка» запустила индивидуальные консультации для предпринимателей от лидеров ИТ-компании

«Точка» запустила индивидуальные консультации с практикующими лидерами и экспертами. Руководители и владельцы бизнеса смогут получить персональные рекомендации от практиков, которые ежедневно развивают продукты, управляют командами и совершенствуют клиентский сервис «Точки». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Каждый из экспертов специализируется в своей сфере, обладает многолетним опытом и помогает находить решения для конкретных бизнес-кейсов. Консультация поможет предпринимателям пересмотреть привычные процессы, выявить и устранить проблемные зоны, а также составить четкий план для достижения целей.

Консультация длится 60 минут и проходит в онлайн-формате. Сейчас доступны четыре направления: HR и управление командой; Продажи; Продукт и стратегия; Опыт клиента.

Ведущие эксперты компании помогут предпринимателям решить разные бизнес-задачи. Они подскажут, как масштабировать бизнес, ускорить развитие продукта, повысить продажи, улучшить клиентский сервис, выстроить самоуправляемую команду, справиться с сопротивлением коллектива или определить стратегический вектор развития. Список направлений будет расширяться.

«Аудитория ценит практикующих экспертов в крупных компаниях, потому что они каждый день сталкиваются с реальными вызовами и находят работающие решения. Бизнесу важны не абстрактные советы, а подходы, которые проверены на практике масштабных проектов. Мы в «Точке» готовы делиться знаниями и проверенными методиками с единомышленниками, передавая самое ценное — экспертизу своих лучших специалистов», — сказала лидер команды «Образовательная экспертиза» в «Точке» Анна Кораблева.

Выбрать бизнес-эксперта под свой запрос и оставить заявку на консультацию можно на сайте «Точки».