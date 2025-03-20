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Подать заявку на пересмотр тарифов на транспортные услуги можно онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и т.д., могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Новая процедура появилась на портале госуслуг Подмосковья. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Чтобы установить тариф или пересмотреть его, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам поступит в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.

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