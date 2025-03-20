Холдинг «ТАГРАС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost

Холдинг «ТАГРАС» — нефтесервисная группа, предоставляющая полный комплекс услуг для компаний нефтегазовой отрасли — завершил очередной этап импортозамещения в области программного обеспечения. На этом этапе вся почтовая инфраструктура восьми дивизионов и 54 компаний, входящих в холдинг, объединена на базе отечественного почтового сервера RuPost. Это российское решение для управления корпоративной почтой, разработанное компанией «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

До старта проекта в холдинге не было единой почтовой системы. Использовались различные продукты от западных компаний и свободное программное обеспечение. Это осложняло бизнес-коммуникации внутри холдинга, и приводило к росту потенциальных рисков информационной безопасности. Проведя анализ российских решений корпоративной почты и тендерные процедуры, холдинг «ТАГРАС» сделал свой выбор в пользу RuPost.

Чтобы достичь целей проекта, был выбран стэк российских решений для ИТ-инфраструктуры от «Группы Астра», операционная система Astra Linux и система виртуализации VMmanager. Данный моновендорский подход позволил решить проблемы с совместимостью и стабильностью работы элементов ИТ-инфраструктуры и сосредоточиться на организационных задачах проекта.

При внедрении RuPost возникли проблемы, связанные с тем, что компании холдинга имеют сложную топологию сети, географически разнесены и находятся в разных регионах России. Это потребовало участия профессиональных экспертов, обладающих необходимым опытом и экспертизой в проектах перехода с различных зарубежных почтовых систем на отечественное ПО. Внедрение RuPost было реализовано при поддержке «Астра Консалтинг». Это позволило перевести почтовую систему «ТАГРАС» на российский почтовый сервер в сжатые сроки, которые требовались заказчику и не предполагали остановки бизнес-процессов. Дополнительные пожелания к функциональности RuPost, возникшие в ходе проекта, были добавлены разработчиками решения.

В настоящее время сотрудники всех восьми дивизионов и 54 компаний холдинга «ТАГРАС» работают в едином почтовом сервере RuPost.

«Для нас было важно обеспечить компанию надежным и проверенным российским решением, опираясь на опыт внедрения «Астра Консалтинг», — сказал Алексей Волков, начальник отдела ИТ ООО «ТаграС-Холдинг». — И мы рады, что данный переход позволил нам обеспечить наших сотрудников надежным почтовым сервисом. Особенно хотелось бы отметить полезность и важность комплексного подхода, когда помощь в проектировании, сопровождение и контроль осуществляются одной группой компаний, что позволяет обеспечить бесшовный переход и максимально оптимизировать процесс внедрения».

«Компания «Астра Консалтинг» реализовала множество успешных проектов импортозамещения системного и прикладного ПО, включая внедрение почтового сервера RuPost, в организациях различного масштаба. Наши специалисты обеспечивают полное сопровождение заказчиков в процессе миграции и внедрения импортонезависимого ПО, решая вопросы проектирования инфраструктуры на базе продуктов «Группы Астра» в рамках сложных интеграционных проектов, — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг». — Почтовая система – это базовое инфраструктурное ПО предприятия, и его успешное импортозамещение в «ТАГРАС» – это не только важный шаг на пути к технологической независимости холдинга, но и опыт продвижения к технологическому суверенитету всей нефтегазовой отрасли страны».

«Мы рады, что компания «ТАГРАС» оценила преимущества нашего почтового сервера RuPost, — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост». – Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наших заказчиков необходимой функциональностью и решениями для построения комплексного цифрового рабочего места сотрудников: защищенного, удобного и продуктивного».