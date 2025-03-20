«ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации

Свыше 25 тыс. владельцев лесной техники уже подключили более 63 тыс. транспортных средств к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса. Регистрация продолжается, ежедневный прирост превышает 500 машин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

При этом российские производители аппаратуры спутниковой навигации полностью обеспечивают потребности предприятий лесопромышленного комплекса. По итогам опроса, который провело АО «ГЛОНАСС» среди 10 крупнейших поставщиков, запасы готовой продукции и комплектов на этапе производства превышают 150 тыс. устройств.

По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрия Рубцова, компания-оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» регулярно проводит мониторинг рынка на наличие достаточного количества аппаратуры спутниковой навигации, чтобы исключить формирование дефицита таких устройств.

«С середины прошлого года и сейчас все потребности владельцев лесной техники в аппаратуре спутниковой навигации покрывают российские производители. Корректная работы и настройка оборудования – одна из ключевых проблем сегодня, из-за которой может затянуться подключение транспортных средств к «ЭРА-ГЛОНАСС». Ряд производителей на заводе устанавливают сим-карты АО «ГЛОНАСС», что упрощает регистрацию и повышает комфорт пользователей. Также мы рекомендуем обращаться в мастерские по установке и настройке аппаратуры с подтвержденным уровнем компетенции, это кратно снижает количество возникающих на моменте идентификации оборудования проблем и ускоряет в итоге весь процесс», – сказал Дмитрий Рубцов.

«За минувшие полгода владельцам лесной техники реализовано более 45 тыс. комплектов аппаратуры спутниковой навигации нашего производства с сим-картами АО «ГЛОНАСС». Сейчас на складах нашей компании сосредоточено еще более 5000 комплектов, и в производстве – 40 тысяч единиц оборудования, – сказал генеральный директор компании «Навтелеком» Вячеслав Куликов. – Мы активно работаем над формированием запасов электронных компонентов, особенно с долгим сроком поставки, необходимых для бесперебойного серийного производства аппаратуры спутниковой навигации для владельцев лесной техники».

Коммерческий директор компании «Вега-Столица» Юрий Савольский добавил, что ни в конце 2024 г., ни сейчас никакого дефицита аппаратуры спутниковой навигации для владельцев лесной техники нет.

«На текущий момент у нас на производстве порядка 20 тыс. комплектов для аппаратуры спутниковой навигации. Мы оперативно выпустим оборудование на рынок при повышении спроса, потенциал производства высокий», – сказал Савольский.

Руководитель направления развития партнерской сети пермского производителя «Форт Телеком» Виталий Бердников отметил, что компания, понимая наступление «дедлайна» к концу 2024 г. и соответствующий повышенный спрос со стороны владельцев лесной техники, учла это в производственной программе терминалов FORT-112EG-MT.

«С ноября и по текущий момент удовлетворили все поступившие заявки предприятий лесопромышленного комплекса. Мы постоянно поддерживаем на складе запас в 3-5 тысяч единиц аппаратуры спутниковой навигации. Параллельно мы сертифицировали еще одну модель терминалов — FORT-112EG-M, поэтому сейчас готовы еще более гибко реагировать на запросы лесной отрасли. Понимая, что активная кампания по установке оборудования вызовет всплеск обращений в службу поддержки, мы перестроили график, подготовили обучающие материалы. Если в конце 2024 года сроки установки и регистрации терминалов во ФГИС Лесного комплекса по нашим наблюдениям занимали порядка семи дней, то сейчас сократились до одного-пяти дней», – сказал Виталий Бердников.

Норма по подключению лесной техники к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» действует с 2021 г. Она была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса и вступила в силу с 1 января 2025 г. Это требование, как ранее отмечал Рослесхоз, направлено на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину, а также позволяет выявить «черные схемы» незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит оперативно направлять транспортные средства и лесопожарные формирования на тушение очагов лесных пожаров.