В Сеченовском университете появится «умная» операционная

В операционном блоке УКБ №1 Сеченовского университета после глобальной реконструкции появится «умная» операционная. Это позволит аккумулировать всю информацию о пациенте с момента его поступления в операционную, оцифровывать ее и использовать в качестве выборки для исследовательской работы. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Сегодня при поступлении пациента в операционный блок в большинстве лечебных учреждений нашей страны ведется стандартный процесс заполнения его медицинской карты. Персонал вносит в компьютер информацию об анестезиологическом пособии, о длительности каждого этапа операции, показатели с мониторов – давление, частота сердечных сокращений, сатурация и другое. Но чтобы в дальнейшем проанализировать эту информацию, нужно поднимать документацию, искать нужные показатели, отдельно их сохранять.

Система РАИСа (реанимационно-анестезиологическая информационная система), разработанная компанией «Кваттролаб», может самостоятельно собирать информацию о состоянии пациента, с медицинских приборов (прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, инфузоматы), информационных систем (лабораторные данные, данные осмотров), планировать и фиксировать действия медицинского персонала, а также оцифровывать все полученные данные. «Накопив информацию в течение длительного времени, мы сможем понимать, сколько в среднем занимает тот или иной этап работы в операционной, – сказал Ильдар Билялов, заведующий операционным блоком УКБ №1 Сеченовского университета. – Статистика по длительности тех или иных этапов операции позволит контролировать эффективность работы сотрудников (анестезиологов, хирургов, операционных сестер), принимать управленческие решения, выявлять факторы, «тормозящие» весь процесс».

«Наше участие в оснащении «умной» операционной реализуется в рамках соглашения с Сеченовским университетом о совместной реализации проекта «Цифровой двойник отделения АиР», – сказал Алексей Березкин, генеральный директор ООО «Кваттролаб». – Внедрение информационной системы РАИСа позволило автоматизировать мониторинг пациентов и взять на себя большую часть рутинной работы врачей во время операции, не связанной с оказанием медицинской помощи. Мы ожидаем, что внедрение современных инструментов для планирования, оцифровки всех этапов операции позволит университетской Клинике эффективно управлять загрузкой оперблока и безопасностью пациентов во время хирургических вмешательств».

Говорит главный врач УКБ №1 Сеченовского университета Денис Бутнару: «За счет внедрения элементов управления на основе данных и цифровизации логистических процессов в операционной и реанимации мы планируем увеличить производительность операционного блока, и тем самым повысить скорость, эффективность и качество медицинской помощи. Учитывая высокую мощность обновленного операционного блока УКБ №1 – около 8 тыс. операций в год, мы сможем собрать значительную выборку данных для клинических исследований».

Новый операционный блок состоит из девяти операционных, одна из которых предназначена для работы с рентгеновским излучением, то есть спроектирована по всем стандартам радиологической безопасности. «Это интегрированная операционная, в ней смонтирован большой экран, – отметил Ильдар Билялов. – во время операции на него можно выводить данные компьютерной томографии, рентгеновские снимки, изображения с других инструментальных методов исследования, которые помогают хирургам во время операции».

В операционных установлена современная вентиляция – система ламинарного потока воздуха. Ламинарный поток воздуха с небольшой скоростью перемещается сверху вниз, образуя «завесу» над зонами инвазивного вмешательства и передачи стерильного материала. По мере спуска он расширяется в стороны стен. Это не дает ламинарному потоку смешиваться с воздухом в помещении. Таким образом, воздух над хирургическим столом очищается и становится практически стерильным.

Большая часть операционных теперь оснащена встроенными видеокамерами для записи операции, они вмонтированы прямо в ручку лампы. Это позволяет с большей эффективностью следить за ходом операции операционной сестре. Кроме того, опция записи важна для документирования действий хирурга и сбора видеоматериала, который потом может быть использован для обучения и представления на конференциях.

Многое сделано для повышения эргономики пространства. В частности, консоли газов, которые теперь не загромождают операционную. И встроенные в стены шкафы для хранения стерильных расходных материалов с функцией бактерицидной лампы внутри. Еще из новшеств - бестеневые операционные лампы, благодаря которым операционное поле равномерно освещено и не перекрыто тенью от врачей и инструментов.

«При оснащении операционного блока выбор был сделан в пользу российского оборудования, которое уже зарекомендовало себя высокой степенью качества и надежности», – сказал Денис Бутнару.

Разработка реализуется в рамках стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании».