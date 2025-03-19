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«Перекресток» внедряет систему безопасности на распределительных центрах

Торговая сеть «Перекресток» внедрила технологию, позволяющую полностью исключить возможность столкновений погрузочной техники в распределительных центрах. Система обеспечивает высокий уровень безопасности для сотрудников и снижает вероятность порчи товаров и оборудования. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В рамках пилотного проекта на распределительном центре «Северный» Московской области 20 единиц погрузочной техники были оснащены датчиками, лидарами и модулями управления движением. Оборудование контролирует скорость движения и угол поворота погрузчиков, а также обеспечивает высокоточное трехмерное сканирование окружающего пространства. В случае, если система фиксирует риск столкновения с каким-либо препятствием, модуль управления плавно замедляет или полностью останавливает транспорт, исключая аварийные ситуации.

Проект позволяет обеспечить высокий уровень безопасности для сотрудников производственно-логистического комплекса. Кроме того, благодаря внедрению нового оборудования был автоматизирован процесс контроля техники. Теперь в режиме реального времени можно отследить, какая погрузочная техника находится в движении, когда необходимо провести плановое техническое обслуживание.

Помимо датчиков движения в распределительных центрах «Перекрестка» внедрен комплекс мер для повышения уровня безопасности. Среди них blue spot — световая индикация на погрузчиках, предупреждающая сотрудников о приближении техники. На территории РЦ выделены зоны для пешеходов. Кроме того, для сотрудников РЦ регулярно проводится обучение по технике безопасности.

«Ежедневно на распределительных центрах ”Перекрестка” обрабатывается около 1,2 млн коробов — такие объемы требуют наличия большого количества движущейся техники внутри склада. Абсолютный приоритет для нас — обеспечение безопасности и исключение инцидентов в процессе работы. Для этого мы внедряем прорывные технологические решения и запустили уникальный на рынке проект — внедрили датчики контроля движения складского оборудования. Уже в марте мы планируем оборудовать всю погрузочную технику РЦ ”Северный” этой системой, что сделает его одним из наиболее безопасных логистических центров в отрасли. Это важный шаг не только для совершенствования наших операционных процессов, но и для формирования новых стандартов безопасности на рынке. В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и на другие логистические центры ”Перекрестка”», — отметил Михаил Алешин, директор цепи поставок торговой сети «Перекресток».

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