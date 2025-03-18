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«Первый Бит» перенес данные и процессы ООО «Компания ЮТА» в «Битрикс24» за рекордные три месяца

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» перенес в CRM-систему «Битрикс24» процессы отделов, исторические данные из текущей CRM и интегрировал «Битрикс24» с сервисом телефонии для ООО «Компания ЮТА», участника рынка дистрибуции оборудования, инструмента и запчастей для обрабатывающих станков. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект был реализован за три месяца, несмотря на сложность миграции данных из текущей системы, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет.

«Многие процессы компании были автоматизированы при помощи CRM, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет. Из-за внутренних ограничений мы должны были перейти на «Битрикс24» в течение трех месяцев», — отметил руководитель отдела СРМ ООО «Компания ЮТА» Максим Базененков.

Кроме сжатых сроков, сложность реализации проекта также заключалась в том, что перед командой «Первого Бита» стояла задача интегрировать «Битрикс24» с кастомизированным сервисом ООО «Компания ЮТА», обеспечивая минимальный объем доработок на стороне сервиса телефонии, а также осуществить миграцию большого количества исторических данных — более 1 млн записей.

«Для реализации такой масштабной задачи, в указанные клиентом сроки, специалисты «Первого Бита» совместно с ООО «Компания ЮТА» определили и приоритизировали функции зарубежной CRM- системы, которые необходимо перенести в «Битрикс24». В связи с большим количеством различий между «Битрикс24» и текущей CRM и сжатыми сроками внедрения процесс определения минимального состава требований для запуска проекта в эксплуатацию потребовал большой гибкости от специалистов обеих компаний», — сказала руководитель отдела управления проектами «Первый Бит», офис Москва Спортивная, Марина Хайдарова.

За три месяца работы над проектом команда «Первого Бита» настроила объектную модель (более 10 новых объектов) и более 100 пользовательских полей.

Кроме того, были автоматизированы бизнес-процессы отдела сервиса и отдела маркетинга, доработана интеграция с кастомным сервисом телефонии заказчика в части выполнения исходящих вызовов.

В результате проведенной работы команда «Первого Бита» перенесла в «Битрикс24» рабочие процессы подразделений ООО «Компания ЮТА»: отдела маркетинга, нескольких отделов продаж оборудования (проектные продажи), отдела продаж запчастей и комплектующих (быстрые продажи), отдела сервиса и отдела закупок. В общей сложности было автоматизировано 200 рабочих мест.

Перенос данных и процессов в «Битрикс24» в сжатые сроки позволил ООО «Компания ЮТА» перейти на современную CRM-систему, которая поддерживает все ключевые бизнес-процессы и обеспечивает высокую скорость работы.

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