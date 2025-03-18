«Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита

Проект реализован разработчиком российского программного продукта — компанией «Диджитал Дизайн». Обеспечена поддержка всего цикла проведения аудита в области стандартов качества. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

Пивоваренная компания «Балтика» регулярно проводит оценку соответствия операционной деятельности корпоративным стандартам. Ее целью является обеспечение качества и эффективности производства. Прежде компания использовала иностранное приложение как инструмент поддержки работы внутренних аудиторов, а также для учета результатов внешних проверок.

В 2023 г. «Балтика» столкнулась с необходимостью перехода на отечественное решение. Главными критериями выбора новой системы были ее функциональность и инструменты самостоятельной настройки, а также возможности адаптации под индивидуальные особенности проведения аудитов.

По результатам анализа рынка «Балтика» сделала выбор в пользу «АВАКОР». Теперь аудиторы компании выполняют с помощью российского решения весь комплекс работ: от формирования документов и требований, согласно которым выполняются проверки, до постановки задач по устранению несоответствий и автоматического подведения итогов.

Особенностью проекта стала кастомизация «АВАКОР» с учетом потребностей специалистов «Балтики». Работа аудиторов связана с большим объемом информации: сотни вопросов содержат подробные сведения о процессах, целях и параметрах соответствия стандартам. При этом проверки проходят непосредственно на производственных площадках. По указанным причинам аудиторам требовалось обеспечить удобный доступ к данным со смартфонов или планшетов.

Специалисты компании «Диджитал Дизайн» дополнили «АВАКОР» инструментом, позволяющим структурированно представлять всю необходимую информацию на любых устройствах, включая мобильные. Аудиторы, работая с решением, получают доступ к вопросам в агрегированном виде, вводят результаты проверок и комментарии, ставят задачи по устранению нарушений ответственным сотрудникам.

«Мы рады высокой оценке «АВАКОР» от специалистов «Балтики». Ведь в компании на момент старта проекта уже имелся богатый опыт работы с зарекомендовавшей себя зарубежной системой проведения аудита. Этот фактор также помог нам успешно кастомизировать решение. Функциональные заказчики «Балтики» озвучили сложности, с которыми им приходилось сталкиваться прежде, и видение оптимального процесса проведения проверок, а мы воплотили эти идеи и пожелания в жизнь», — отметил Андрей Суворов, руководитель проектов компании «Диджитал Дизайн».