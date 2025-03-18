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Axelot предоставил комплексное решение по автоматизации логистики для Сахалинского агропромышленного парка

Axelot завершил проект автоматизации оптово-распределительного центра агропромышленного парка в Южно-Сахалинске, обеспечив эффективность и стабильность логистических операций. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Сахалинский агропромышленный парк представляет собой торгово-производственную агломераци. Он создан для того, чтобы обеспечивать жителей сельскохозяйственными и рыбными продуктами, а также развивать местное производство. Агропромпарк также оказывает и 3PL-услуги.

Одной из главных задач, стоящих перед агропромышленным парком, является организация стабильных поставок продукции. Для ее решения были внедрены системы управления логистикой, разработанные компанией Axelot.

Автоматизация позволяет координировать различные логистические процессы и предоставляет возможность адаптироваться к изменениям в спросе и предложении, учитывать сезонные колебания и минимизировать затраты на транспортировку.

Проект автоматизации нового оптово-распределительного центра агропромышленного парка в Южно-Сахалинске потребовал комплексного подхода, поэтому к нему были подключены все бизнес-направления, входящие в Экосистему Axelot.

Основу будущего складского хозяйства помогли создать специалисты Axelot Consult. Проведенные ими работы включали научные исследования по определению целевых количественных характеристик технологических операций и нормативного времени их выполнения. Это дало возможность формировать и качественные, и количественные требования к информационным системам и с учетом этого разработать концепцию автоматизации складских операций на базе Axelot WMS и определить вариант автоматизации управления транспортной логистикой на базе Axelot TMS.

Следующий этап проекта, реализованный специалистами Axelot Tech, включал поставку ключевого оборудования, начиная от серверов и терминалов сбора данных, заканчивая комплексом элементов сетевой инфраструктуры, призванной обеспечить бесшовное Wi-Fi покрытие распределительного центра. Axelot Tech также отвечал за монтаж и настройку оборудования, включая пуско-наладочные работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем.

Курирование и управление проектом было на плечах Axelot Soft. Специалисты компании занимались разработкой технического задания и проектных решений по складской и транспортной логистике на базе продуктов Axelot WMS и Axelot TMS, составлением документации и инструкций для пользователей и непосредственно развертыванием информационных систем. Также Axelot Soft отвечал за обучение сотрудников и поддержку решений на запуске.

На площадке ведется работа с продуктами питания, Axelot WMS позволяет контролировать их качество, сроки годности и партии. Теперь все складские операции выполняются с помощью ТСД. Благодаря созданной сети Wi-Fi терминалы имеют стабильное подключение к WMS из любой точки склада, поэтому каждое действие с товаром фиксируется в системе в режиме реального времени. Например, если сотрудник склада при приемке продукции замечает повреждения, то их фотография и информация о факте повреждения сразу становится доступной в Axelot WMS для дальнейшего разбирательства.

WMS и TMS были интегрированы с корпоративной информационной системой агропромышленного парка. Для настройки интеграции использовалась Datareon Platform.

В рамках проекта также был реализован единый API для интеграции с корпоративными системами поклажедателей, который позволяет парку оперативно предоставлять им данные о продукции и логистических процессах.

Настроен функционал загрузки данных по остаточному сроку годности вместе с расходными заявками, которые конвертируются в заказ на отгрузку. WMS применяет эти данные при планировании отбора и пополнения, чтобы автоматически обеспечивать соблюдение остаточных сроков годности. При этом у каждого контрагента свои требования к ОСГ, что также было отражено в настройках системы.

Axelot TMS и Axelot WMS как элементы единой логистической платформы взаимодействуют друг с другом как одно целое. Это позволяет реализовывать механизмы для сквозного управления процессами складской и транспортной логистикой и обеспечивать контроль выполнения каждого заказа с детализацией его перемещений в онлайн-режиме – от отбора и формирования заявки на перевозку до передачи в доставку и фиксации факта исполнения.

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