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В «1С:Ресторан» поддержаны новые правила применения ККТ в сфере общепита

С 1 марта 2025 г. изменился порядок выдачи в ресторанах и кафе. Теперь чек нужно печатать после того, как посетитель согласился рассчитаться, но до получения денег. Решение «1С:Ресторан» позволяет работать по новым правилам. Об этом CNews сообщили представители компании «1С-Рарус».

«1С:Ресторан» разработан совместно фирмой «» и компанией «1С-Рарус» для автоматизации предприятий питания. Решение помогает учитывать продажи, контролировать работу персонала, управлять меню, ценами и системами лояльности.

1 марта 2025 г. вступили в силу новые положения закона о ККТ № 54-ФЗ (п.5.11 ст.1.2).

Для предприятий питания изменился порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Теперь формирование бумажного кассового чека необходимо производить в следующем порядке: после того, как гость подтвердил свое согласие на оплату; до момента получения от гостя денежных средств.

Новые требования закона о ККТ поддержаны в решении «1С:Ресторан» начиная с версии 2.3.21.37 от 24 февраля 2025 г.

Обновленный функционал позволяет выдать кассовый чек клиенту до момента расчета, что подтверждает предстоящий прием денежных средств за оказание услуги.

В «1С:Ресторан» реализовано два способа оформления расчета: при оформлении гостевого счета сразу пробивается полный расчет; сначала пробивается чек на отгрузку в кредит. После получения оплаты формируется второй чек на оплату кредита.

Изменения направлены на повышение прозрачности расчетов в сфере общественного питания и защиту прав потребителей.

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