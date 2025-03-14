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МТС Web Services запустила облачный интегратор

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске нового бизнес-юнита — облачного интегратора. Новое структурное подразделение позволит MWS комплексно выполнять проекты по цифровой трансформации российских компаний: от консалтинга и разработки программы цифровой трансформации до ее реализации и дальнейшей технической поддержки ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем заказчика. Проекты будут реализовываться по четырем ключевым центрам компетенций: частные решения в ИТ-инфраструктуре, внедрение бизнес-приложений, проекты в области управления данными и искусственным интеллектом, а также профессиональные сервисы и ИТ-аутсорсинг. Главой интегратора назначен Евгений Белов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках инфраструктурных решений специалисты облачного интегратора будут разворачивать для заказчиков частные, гибридные и мультиоблачные среды любой сложности, платформы по управлению контейнеризацией и другие инфраструктурные решения. Для каждой компании создается кластер вычислительной инфраструктуры, адаптированный под специфику бизнеса и учитывающий особенности его ИТ-ландшафта. В случае необходимости виртуальную инфраструктуру можно будет развернуть в нескольких зонах доступности, что сделает ее максимально отказоустойчивой.

Для компаний, у которых есть потребность во внедрении искусственного интеллекта и BI в свои бизнес-процессы, в рамках интегратора был создан стрим «данные и ИИ». Его эксперты разрабатывают специализированные ИИ-модели под уникальные потребности заказчиков. Одним из основных направлений деятельности будет внедрение технологий компьютерного зрения в промышленности, включая системы для контроля качества, мониторинга безопасности и управления доступом к объектам. Кроме того, эксперты MWS смогут развернуть целый ряд сервисов для безопасного хранения и обработки большого объема данных. Все решения стрима — как единая экосистема для хранения и анализа данных: от их сбора и очистки до хранения и анализа с помощью BI и ИИ.

Для создания цифровой экосистемы в офисе и оптимизации работы сотрудников специалисты интегратора будут внедрять платформенные решения и бизнес-приложения. Эксперты MWS помогут провести аудит бизнес-процессов и подобрать наиболее оптимальное решение для их автоматизации и оптимизации. Компаниям будут доступны индивидуальные инсталляции виртуальных рабочих мест, решений для совместной работы, платформы роботизации рутинных процессов, накопления пользовательского опыта, BPM-, ERP-, CSP-, CRM-систем и решений для электронного документооборота в том числе КЭДО и ЮЗЭДО, внедрение омниканальных систем сервисной поддержки.

Рутинные операции по настройке и поддержке ИТ-инфраструктуры заказчики смогут передать на аутсорс в команду профессиональных сервисов облачного интегратора. В рамках данного стрима эксперты интегратора проведут индивидуальное тестирование инфраструктуры заказчика, помогут выявить ее слабые места и дадут рекомендации по улучшению ИТ-систем. Специалисты MWS также смогут полностью взять на себя поддержку ИТ-инфраструктуры заказчика и помогут с кейсами, связанными с применением практик CI/CD и передовых технологий в контейнеризации и ускорении разработки.

«Многие российские компании нуждаются не просто в наборе сервисов, а в решении конкретных задач под ключ. Им нужна инфраструктура и сервисы, заточенные под их нужды, развернутые специально для них с учетом их индивидуальных потребностей и особенностей бизнеса. Запуск облачного интегратора позволит нам закрыть все потребности клиентов, связанные с ИТ-системами: от первой консультации по возможности развития инфраструктуры клиента до полной миграции в облако и технической поддержки рабочих мест сотрудников организации. Специально для этого мы кратно увеличили штат специалистов, работающих с комплексными проектами. В тех сферах, где у нас недостаточно своей экспертизы, мы будем привлекать партнеров. Это ведущие вендоры и интеграторы в своих отраслях. Всего у нас их более 50», — сказал вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

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