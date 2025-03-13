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Подмосковные семьи могут оформить выплату 300 тысяч рублей онлайн

На портале госуслуг Московской области появилась новая электронная услуга для семей, где родился третий или последующий ребенок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковные семьи могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки на региональном портале госуслуг. В частности, теперь на портале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребенка. Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Право на выплату в размере 300 тыс. руб. есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. Кроме того, свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории Московской области, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление необходимо в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Услуга предоставляется в течение семи рабочих дней. Результат направят в личный кабинет на региональном портале.

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