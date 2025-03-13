К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском

ПАО «МТС» установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Выборгском районе Санкт-Петербурга, Всеволожском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Проведенные работы позволили расширить покрытие, емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета на севере города и еще в Кудрово, Мурино, деревнях и поселках под Всеволожском. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты расширили телеком-инфраструктуру на северном и юго-западном направлениях Петербурга и за его пределами: в Усть-Лужском сельском поселении, поселке Парголово, деревнях Старая, Орово и Лесколово. Новые скорости охватывают и крупнейшие города Ленобласти — Мурино и Кудрово. В них расположены густонаселенные жилые массивы, включая многоквартирный дом на улице Областной, который известен как некогда самый большой комплекс в России — в нем 35 парадных, больше 3700 квартир. По разным данным, в нем проживает несколько десятков тысяч человек, что сравнимо с населением отдельного небольшого города.

Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить покрытие, емкость сети LTE и ускорить мобильный интернет на треть. Улучшения на сети смогли оценить сотни тысяч жителей домов указанных районов, проезжающие рядом автомобилисты, отдыхающие в близлежащих скверах и парках. Жители смогут смотреть фильмы и сериалы, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах на скорости до 150 Мбит/с.

«С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому человеку был доступен интернет на комфортной высокой скорости. С приближением весеннего сезона голосовой и дата-трафик перераспределяются, нагрузка на телеком-инфраструктуру кратно растет в окрестностях Петербурга и Ленобласти, потому что все больше горожан отправляется на природу, за город. Поэтому мы заранее усиливаем сеть как в пригородах, на региональных трассах, так и в густонаселенных жилых кварталах. К тому же мы используем технологию агрегации (сложения) всех доступных в регионе диапазонов частот: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Это позволяет увеличить пропускную способность и скорость передачи данных», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.