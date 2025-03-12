«СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России

Российский смарт-дистрибьютор «СофтМастер» официально начал поставки техники от мирового лидера роботизированных пылесосов и умных систем уборки Ecovacs. Дистрибьютор будет заниматься полной технической поддержкой устройств бренда и предоставлять гарантийной обслуживание. Кроме того, «СофтМастер» первым запустил продажи флагманской новинки, Deebot X8 PRO Omni, на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «СофтМастера».

Ecovacs Robotics (Ecovacs) — это компания по производству роботов-пылесосов, которая самостоятельно занимается исследованиями, производством и продажей своей продукции, выпуская 15 млн единиц в год. Бренд является технологическим пионером индустрии, он самостоятельно разрабатывает множество инновационных датчиков и алгоритмов, а также обучает ИИ.

Компания начала свое существование задолго до появления концепции «умного дома» и специализируется на разработке инновационных технологии, которые смогут избавить пользователей от домашней рутины.

Ecovacs Deebot X8 PRO Omni

«СофтМастер» — смарт-дистрибьютор, который не просто покупает и продает устройства на российском рынке, он совершает полный цикл поддержки устройств. Компания налаживает коммуникацию с вендором, тестирует и технически дорабатывает устройства, адаптирует устройства и софт под нужды локальных потребителей и обеспечивает сервисную поддержку продуктов

Deebot X8 PRO Omni — флагманское устройство, способное перевернуть представление об автоматизированной уборке. Робот-пылесос поставляется в комплекте с Док-станцией, которая автоматически очищает пылесос, промывает роликовую насадку при температуре до 75 ℃ и сушит ее горячим воздухом 63 ℃. Таким образом, робот остается чистым после каждой уборки.

Ozmo Roller – уникальная роликовая система, обеспечивающая мощное вращение в 200 об/мин и давление с интенсивностью до 4000 Па.

Умная система самоочистки с 16 форсунками постоянно подает чистую воду и одновременно удаляет загрязнения с роликовой насадки с помощью скребка. Автоматическая очистка роликовой насадки в процессе работы минимизирует необходимость ручного вмешательства.

Устройство оснащено камерой с AIVI 3D 3.0 Omni-Approach — системой точечного распознавание объектов на основе алгоритмов обработки изображений с помощью нейронных сетей, а также двойными датчиками структурированных лучей и датчиком TruEdge™ 3D Edge Sensor, благодаря которым робот распознает объекты и углы. Встроенная технология планирования маршрута в реальном времени позволяет роботу мгновенно реагировать на изменения окружающей среды, например, движение людей и животных, а также со временем адаптироваться под планировку дома, запоминая «проблемные» зоны.

Мощность всасывания в 18000 Па — еще одно достоинство модели. Такой высокий показатель обеспечивает эффективную работу пылесоса даже на коврах с длинным ворсом. Инженеры Ecovacs также переосмыслили конструкцию встроенной роликовой щетки. Технология ZeroTangle 2.0 предотвращает наматывание волос и шерсти на роликовую щетку, а док-станция OMNI обеспечивает автоматическое обслуживание пылесоса, пользователю лишь иногда нужно будет очищать поддон, оч чем станция своевременно сообщит. Благодаря возможности пылесоса работать в автономном режиме более 290 минут, Deebot X8 PRO OMNI способен убирать до 311 кв. м без возврата на базу для зарядки.

«Для нас важно, чтобы клиенты воспринимали Ecovacs как производителя высокоинтеллектуального продукта с официальной поддержкой в России, — сказал Дмитрий Кожевников, генеральный директор «СофтМастер». — Мы не только поставляем технику, но и проявляем заботу о потребителе как во время покупки, так и при дальнейшем использовании продукции».

Робот-пылесос можно интегрировать с системами умных домов «Яндекс», а голосовое управление на английском языке, реализованное через YIKO GPT, делает пылесос еще проще в эксплуатации. Модель уже можно найти на маркетплейсах.