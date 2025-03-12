Orion soft выпустила Termit 2.3

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.3. В ней реализована возможность перенаправления смарт-карт в удаленных сессиях, многофакторной аутентификации и одновременной работы с несколькими каталогами LDAP, поддержка единого входа SSO Kerberos, а также новая роль ИБ-аудитора, разделение списка приложений и рабочих столов по типу и категориям.

Новая функциональность позволяет заказчикам, в частности, субъектам КИИ, усилить защиту ключевых ИТ-систем и расширить число сценариев применения терминального доступа. Нововведения упрощают повседневные операции, экономят время администраторов и снижают порог обучения для новых пользователей. Интерфейс Termit стал более структурированным, что помогло снизить время поиска необходимых функций.

В прошлых версиях Termit команда Orion soft реализовала поддержку российских каталогов LDAP, а теперь решение позволяет работать сразу с несколькими LDAP. Благодаря этому к терминальному серверу можно подключать одновременно разные базы пользователей. Это актуально компаниям, которым нужно объединить сотрудников из нескольких организаций или филиалов, и в случае переходного периода, когда в инфраструктуре одновременно используется служба каталогов Microsoft AD и ее отечественный аналог.

Также система получила механизм упрощенной авторизации по схеме Single Sign-On (SSO) на базе протокола аутентификации Kerberos. Нововведение избавляет пользователя от необходимости повторно вводить свои реквизиты доступа. Если он уже вошел в систему, все сервисы будут доступны, пока не закончится время его сессии.

Еще одно нововведение — поддержка многофакторной аутентификации (MFA) через любой доступный RADIUS-сервер. Системные администраторы могут выбрать любой дополнительный фактор, например, SMS или токен, либо оставить выбор за пользователями.

Чтобы у заказчиков было больше инструментов для контроля уровня безопасности системы, разработчики также добавили в релиз Termit 2.3 новую роль «аудитор ИБ». Она дает возможность просматривать настройки и проверять их корректность.

«В новом релизе Termit мы сделали акцент на безопасности и расширении количества сценариев для терминального доступа, так как ориентируем наше решение на использование в ИТ-инфраструктуре субъектов КИИ. Мы добавили новые функции авторизации, чтобы у заказчиков была возможность настроить систему в соответствии с актуальными требованиям регуляторов. Отметим также, что Termit разработан без использования Open Source. Это исключает возможность эксплуатации уязвимостей общедоступного кода, позволяет повысить безопасность бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также ускорить выпуск новой востребованной функциональности. Наш продукт уже в значительной степени закрывает требования к базовой функциональности терминального доступа. Мы продолжаем развивать Termit, учитывая запросы и приближаясь к полному закрытию списка основных ожиданий пользователей от платформы», — сказал Константин Прокопьев, лидер продукта Termit Orion soft.

Следующее обновление Termit также планируется масштабным. Разработчики планируют реализовать функциональность VDI (виртуализация рабочих мест), управление перемещаемыми профилями с поддержкой различных отечественных ОС, возможность аутентификации в удаленных сессиях при помощи смарт-карт, поддержку ГОСТ шифрования трафика, возможность доступа со смартфонов и планшетов.