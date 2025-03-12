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Интерес к нейросетям увеличивается с ростом уровня дохода

Каждый второй россиянин пользуется нейросетями. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

48% россиян уже используют искусственный интеллект: 31% — для личных целей, 18% — в работе, 16% — для учебы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин (51% против 43% соответственно), причем преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще используют его в профессиональной деятельности. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 66% россиян до 35 лет, 42% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 23% среди тех, кто старше 45. Молодежь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, 3 из 10 — в работе.

Чем выше доход, тем активнее россияне используют нейросети: 22% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц против 54% среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. руб.

Среди пользователей нейросетей 27% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 58% — скорее удовлетворены, 11% — скорее не удовлетворены, а 4% — не удовлетворены вовсе.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 367

Время проведения: 26 февраля – 10 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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