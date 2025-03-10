«Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ПАО НК «РуссНефть»

«Корус Консалтинг» внедрил модуль «Интранет.K-Team», который входит в K-Team HRM на базе «1С:Битрикс24», для более чем 1000 сотрудников компании ПАО НК «РуссНефть». Интранет позволил автоматизировать работу с заявками и сервисами, а также снизить нагрузку на подразделения компании. В рамках нового релиза доступ к корпоративному порталу получат уже 2000 сотрудников из разных филиалов компании, расположенных в нескольких регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

До 2023 г. сотрудники ПАО НК «РуссНефть» пользовались корпоративным порталом на базе MS SharePoint. В рамках импортозамещения ПО компания приступила к поиску альтернативных отечественных решений, совместимых с операционной системой Astra Linux. В качестве подрядчика «РуссНефть» выбрала ГК «Корус Консалтинг», а в качестве решения – российскую HRM-платформу на базе «1С:Битрикс24» K-Team.

Команда внедрения K-Team провела предпроектное обследование, анализ требований и сформировали подробное техническое задание. Специалисты настроили интеграции со службой каталогов для аутентификации пользователей и с «1С:ЗУП» для актуализации информации по организационной структуре компании, а также выполнили настройку SSO для бесшовного входа пользователей на корпоративный портал.

В рамках первого релиза, который вышел в декабре 2023 г., «Корус Консалтинг» запустил в эксплуатацию базовые сервисы корпоративного портала: личный кабинет сотрудника, работу с сервисами и заявками, новостную ленту, карту офиса, банк идей и так далее. Кроме того, специалисты реализовали сервисы «Мониторинг законодательства» и «Проекты нормативных правовых актов», где отображаются изменения законодательства.

Также на корпоративном портале реализован сервис «Конкурсы», где сотрудники делятся фотографиями, детскими рисунками, стихами собственного сочинения, видео. Они могут голосовать за лучшие работы, а система автоматически определяет троих победителей по количеству лайков.

В личном кабинете сотрудники могут посмотреть остаток своего отпуска на конкретную дату и на начало года, что избавляет от необходимости обращаться в HR-департамент. Благодаря сервису «Журнал местных командировок» полностью автоматизировано согласование командировок сотрудников головного московского офиса.

Всего за три месяца команда внедрения K-Team запустила базовую версию корпоративного портала для 1000 сотрудников. Реализовать проект в сжатые сроки позволила высокая вовлеченность и заинтересованность ИТ-команды и топ-менеджмента ПАО НК «РуссНефть», которые обеспечили оперативную обратную связь, высокий уровень проработки требований, быстрые согласования, тестирование функциональности и внимательное отношение к обучению работе с системой.

«Для нас главным преимуществом K-Team является гибкость платформы и возможность объединить все сервисы для управления персоналом в едином окне. Администраторы могут удобно управлять системой и наполнять ее контентом без ИТ-специалистов, а пользователи – получать корпоративную информацию и документы за пару кликов», – отметил Александр Мидуков, заместитель директора ПАО НК «РуссНефть», департамент информационных технологий.

«K-Team – это готовая HRM-платформа, продуманная до мелочей, в основу которой лег опыт сотни крупных компаний. В системе собрана вся необходимая функциональность для автоматизации большинства HR-процессов, благодаря чему мы можем запускать такие масштабные проекты за пару месяцев. В декабре 2024 г. вышел второй релиз корпоративного портала ПАО НК «РуссНефть». Компания масштабирует систему – теперь платформой будут пользоваться более 2000 сотрудников из разных филиалов. Основная задача – расширение функциональности и более детальная проработка таргетинга внутри интранета. Сотрудники из разных регионов смогут получать релевантную информацию и сервисы, которые нужны именно им», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг».