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Водителям 14 регионов России стала доступна «Помощь на дороге» через «ЭРА-ГЛОНАСС» — нажатием одной кнопки SOS

Сервис «Помощь на дороге» на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» расширяет географию работы. К уже подключенным Воронежу, Липецку и Ростову-на-Дону присоединились Астрахань, Краснодар, Курск, Волгоград, Саратов, Энгельс, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Ставрополь и Богородск. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Услуга в один клик по базовой кнопке SOS, которая является частью конструкции более 12,3 млн автомобилей в России, помимо аварийного оповещения при аварии открывает для водителей вызов аварийного комиссара, оформление ДТП, эвакуацию автомобиля или замену колеса в пути.

Как воспользоваться услугой «Помощь на дороге» в 14 городах России: нажать кнопку SOS в салоне автомобиля; сообщить оператору «ЭРА-ГЛОНАСС», что вам необходима техническая поддержка; представитель сервис-провайдера «ДТП Онлайн», который уже будет знать точные координаты автомобиля, свяжется для уточнения деталей обращения

По словам управляющего директора по развитию продуктов «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского, система аварийного оповещения — эффективный способ повышения безопасности миллионов пользователей транспорта, снижения смертности при ДТП.

«Сегодня каждый пятый автомобиль в нашей стране оборудован умным устройством, которое подключается к «ЭРА-ГЛОНАСС» – более 12,3 млн транспортных средств. В машине кнопка SOS находится на расстоянии вытянутой руки от водителя и активируется одним нажатием, что чрезвычайно удобно для клиентов сервиса «Помощь на дороге», так как в сложной ситуации больше не нужно судорожно искать номера различных служб помощи. В свою очередь АО «ГЛОНАСС» продолжает внедрять новые сервисы, такие как «Помощь на дороге», чтобы сделать поездки на автомобиле еще комфортнее и безопаснее», – отметил Артем Климовский.

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