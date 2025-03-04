K2 Cloud анонсировала запуск нового решения по комплексному импортозамещению

K2 Cloud анонсировала запуск нового решения по комплексному импортозамещению. Оно включает лицензии на ИТ-продукты, облачные ресурсы, необходимые для развертывания, работу специалистов по внедрению и настройке, а также последующую техническую поддержку. Решение позволит уменьшить время перехода примерно в 3 раза за счет получения сервиса из единого окна.

По данным исследования K2 Cloud «Настоящее и будущее ИТ-рынка», топ-3 главных боли ИТ-рынка – импортозамещение, ИБ и нехватка кадров. Особенно это актуально для организаций финансового сектора. Основными проблемами компании отрасли называют сложности интеграции текущих систем с новыми решениями (40% респондентов), обеспечение кибербезопасности (38%), а также нехватку квалифицированных ИТ-специалистов и экспертизы на рынке (24%).

«Есть несколько стимулирующих факторов, которые объясняют подобную статистику. Во-первых, это требования законодательства: требования ЦБ РФ, Указ Президента РФ №250 и т.д. Ужесточение ответственности за утечку ПДн и введение оборотных штрафов, побуждает компании фокусироваться на кибербезопасности и импортозамещении. Во-вторых, стремление внедрять ИТ-продукты с вендорской поддержкой. Это также является одной из причин перехода компаний на российские решения. В-третьих, на сегодняшний день на рынке не так много специалистов, которые имеют большой опыт работы с российскими решениями и способны решать проблемы интеграции. Поэтому услуги аутсорсинга становятся все более актуальны. Для заказчиков это обусловливает необходимость изменений в ИТ-инфраструктуре и в портфеле используемого ПО. Поэтому мы разработали наш продукт, так как решение всех задач в комплексе для бизнеса является более приоритетным вариантом», – сказал руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud Максим Завьялов.

Продукт представляет из себя комплекс решений для построения ИТ-инфраструктуры и обеспечения безопасности. Он включает вендорские решения от «Группы Астра», Usergate, «КриптоПро», «Лаборатории Касперского», Multifactor и «С-терра», размещенных в «К2 Облаке». Продукты подобраны на основе положительного проектного опыта внедрения и эксплуатации, результатов тестирования в облаке и функциональных возможностей.

Предложение по импортозамещению от К2 Cloud нацелено на организации среднего и крупного бизнеса из таких отраслей, как финансы, логистика и транспорт, торговля, машиностроение и ИТ. Оно также актуально для компаний, которые испытывают проблемы с обновлением зарубежных продуктов или нуждаются в локализации ИТ-сервисов в РФ на базе отечественных решений.

«Продукт будет предлагаться заказчикам в формате подписки с ежемесячной оплатой за каждого пользователя. В условиях высокой процентной ставки на кредитование многие компании не могут позволить себе серьезные капитальные затраты на модернизацию ИТ-инфраструктуры. Однако требования регуляторов выполнять необходимо. Поэтому для многих организаций подобная модель является наиболее приемлемой в текущих условиях. В результате внедрения заказчики получают стек российских решений, который сможет заменить зарубежные аналоги без существенной потери в функциональности, продукты для обеспечения ИБ, сервисную и техническую поддержку, а также квалифицированную команду специалистов на аутсорсинге с большим интеграторским опытом», – сказал Максим Завьялов.