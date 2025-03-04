«ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники

Свыше 50 тыс. транспортных средств лесопромышленного комплекса подключены к платформе мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая помогает владельцам лесной техники выполнять требование законодательства по передаче данных во ФГИС Лесного комплекса. Большинство предприятий — свыше 90% — начали регистрацию в системе только в январе этого года, после вступления нормы в силу. Мониторинг лесной техники с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» направлен на поддержку легальных лесопользователей и борьбу с незаконной заготовкой древесины, а также на повышение оперативности реагирования на лесные пожары. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что ежедневно увеличивается количество треков, которые доступны во ФГИС Лесного комплекса и передаются через «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Видим, что во ФГИС Лесного комплекса сейчас передаются треки порядка 50 тыс. единиц лесной техники. То есть, в системе мы можем увидеть весь маршрут лесовозной и лесозаготовительной техники и проанализировать их треки движения. Если лесовоз изменил привычный для себя маршрут – это повод проверить его на предмет легальности заготовки древесины. Подчеркну, что установка аппаратуры спутниковой навигации распространяется также и на лесопожарную технику, а это значит, что мы сможем отслеживать, где находится такая техника и оперативно направлять ее на ближайшие очаги возгорания для их дальнейшего тушения», - сказал Вячеслав Спиренков.

По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрия Рубцова, ежедневно специалисты компании-оператора «ЭРА-ГЛОНАСС» регистрируют не снижающийся с января по март 2025 г. поток владельцев лесной техники – порядка 250 предприятий или около 1000 транспортных средств.

«Сейчас в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 23,5 тыс. предприятий, подключивших свыше 50 тыс. единиц лесной техники, более 45 тыс. из которых заведены в систему с начала января. Суточный прирост показателей не снижается, что подтверждает факт того, что сервис полностью справляется с ажиотажным входящим потоком. Мы анализируем запросы пользователей, постоянно расширяем функционал личного кабинета. Сейчас фиксируем, что пользователи, которые даже минимально используют наши инструкции, видеоуроки, следуют подсказкам, стали меньше допускать массовых ошибок при вводе данных – описок при вводе информации по документам, договорам и реквизитам на оплату. Критичной остается проблема некорректной установки и настройки аппаратуры спутниковой навигации, когда владельцы лесной техники выбирают подрядчиков с недостаточным уровнем компетенций. Несмотря на то, что установка оборудования не относится к функционалу АО «ГЛОНАСС», мы оказываем поддержку и по этим техническим вопросам. Мы заранее запросили у производителей аппаратуры все инструкции и можем удаленно настраивать большую часть устройств», – отметил Дмитрий Рубцов.

По словам руководителя крупного дальневосточного предприятия, у компании не возникло сложностей с подключением своего парка лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Для подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС» нам пришлось заменить часть устаревшей аппаратуры спутниковой навигации, установленной на наших машинах. Проблем с новым оборудованием не возникло, а благодаря партнерству с АО «ГЛОНАСС» подключение к системе прошло гладко. Сегодня вся наша техника передает навигационные данные во ФГИС Лесного комплекса в соответствии с законодательством», — сказал генеральный директор «Торгового дома РФП» Альберт Дружинин.

Владельцы лесной техники также отмечают, что заблаговременная подготовка к вступлению нормы по подключению техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса обеспечила бесшовное прохождение всех необходимых процедур.

«Наша логистическая компания специализируется на заготовке, переработке и транспортировке древесины. Еще в октябре прошлого года мы начали готовить транспорт, задействованный в перевозке круглого леса и пиломатериалов, к интеграции в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Специально для этого мы перешли на электронный документооборот. С помощью официального партнера АО «ГЛОНАСС» мы без проблем оформили документальную и техническую часть. «ЭРА-ГЛОНАСС» работает исправно и качественно, навигационные данные в полном объеме передаются в государственную систему Лесного комплекса», — сказал генеральный директор компании «Вектор плюс» Владимир Балахонцев.

В 2024 г. Рослесхоз, Минпромторг России и АО «ГЛОНАСС» провели успешный эксперимент по интеграции ФГИС Лесного комплекса с «ЭРА-ГЛОНАСС» в Архангельской, Ульяновской и Костромской областях, который охватил 60 единиц лесной техники разных моделей, принадлежащих крупным, средним и малым предприятиям. В течение восьми месяцев транспортные средства наработали более 10 тыс. часов, преодолев свыше 257 тыс. километров, подтвердив эффективность использования действующей госинформсистемы для мониторинга лесной техники.