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МТС оцифровала деревни и села Канского района

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей шести населенных пунктов Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в малых населенных пунктах с численностью от 500 до 1000 человек. Это поселения Канского района: поселки Малые пруды, Бошняково и Сухая речка, деревни Леонтьевка и Ашкаул, а также село Астафьевка. С появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС порядка 3000 местных жителей смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, государственными финансовыми порталами, интернет-магазинами, онлайн-кинотеатрами и маркетплейсами.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 г. мы подключили к своей сети LTE более 50 населенных пунктов, которые расположены в самых разных уголках региона. Среди них есть и такие, где МТС стала первым и единственным оператором связи, — например, отдаленный поселок Тиличеть на востоке края. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым годом белых пятен на карте Красноярья становилось все меньше», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС развернула сеть LTE для жителей шести населенных пунктов Назаровского района — деревень Ярлыково, Медведск и Новая Сокса, поселков Красногорский и Предгорный, а также села Большой Сереж. В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 2000 жителей региона.

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