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«МегаФон» ускорил интернет для отдыхающих в Конаковском районе

Любители загородного отдыха теперь могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. «МегаФон» построил новые объекты связи стандарта 4G в деревнях Безбородово, Загорье, Елдино и Юрятино, расположенных недалеко от рек Волга и Шоша. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Безбородово и Елдино стали локациями, где инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных в рамках подготовки сети к летнему сезону. Населенные пункты находятся рядом с федеральной трассой М-10 «МоскваСанкт-Петербург» на правом берегу реки Шоши. Оператор установил дополнительное оборудование, поддерживающее несколько диапазонов 4G и обеспечивающее высокую емкость сети. Широкий частотный спектр дает хороший сигнал в радиусе до 10 км и позволил увеличить зону покрытия вплоть до курорта Radisson в Завидово. Теперь местные жители и отдыхающие смогут пользоваться интернетом на скорости до 50 Мбит/с то значение позволяет без задержек получать информацию о погоде, новостях, смотреть фильмы, учиться онлайн, а также пользоваться медицинскими консультациями дистанционно в случае экстренной необходимости.

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в малых населенных пунктах Юрьево-Девичьего сельского поселения вдоль реки Волги и для обеспечения высокого качества связи построили новую инфраструктуру в Загорье и Юрятино. В зоне модернизации оказалось множество объектов социального назначения: автостанции, магазины, пристани и территория охотничье-рыболовного клуба. Теперь сельчане и дачники могут пользоваться услугами связи такого же качества, что и в областном центре, а также оценить удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения Voice LTE. Она сокращает время установления соединения и дает возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом без потерь.

«Конаковский район — один из главных центров притяжения туризма в Тверской области. По данным аналитиков «МегаФона», только за январь 2025 г. абоненты оператора потратили здесь более 460 ТБ трафика — такого объема хватит, чтобы посмотреть около 4000 фильмов в 4K‑формате. Мы внимательно мониторим нагрузку на сеть, чтобы модернизировать телеком‑инфраструктуру там, где это необходимо людям. В прошлом году мы уже модернизировали и ввели в эксплуатацию более 30 базовых станций в районе. Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году работа будет продолжена», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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