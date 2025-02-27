Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети»

Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала максимальное количество баллов за функциональность.

В рамках рейтинга аналитики Market.CNews провели тщательное сравнение функциональных возможностей различных российских платформ виртуализации, учитывая такие критерии, как виртуализацию ресурсов графических ускорителей, реализацию функций микросегментации сети, свободное использование технологии Nvidia GRID без санкционных ограничений, виртуализацию сетевых ресурсов, схему лицензирования продукта и информативность сообщений об ошибках в графическом интерфейсе.

Разработчик «Даком М» занял первое место с результатом в 2025 баллов. Второе место в рейтинге заняла компания «Ред Софт», которая набрала 1650 баллов, третье место у компании Selectel с 1400 баллами.

«Мы ценим признание наших разработок в области виртуализации. Этот результат подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и инновациям в IT», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

SpaceVM является инструментом для решения комплексных задач виртуализации.