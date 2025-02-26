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Искусственный интеллект поможет подобрать полис для квартиры на платформе RGS.online

«Росгосстрах» продолжает усовершенствовать варианты цифрового взаимодействия с клиентами — технологии искусственного интеллекта (ИИ) сегодня используются даже в историческом для компании виде — страховании имущественных рисков граждан. Подобрать оптимальную страховку для квартиры на платформе RGS.online страхователю поможет ИИ-ассистент. Он задаст покупателю в чате понятные вопросы по всем требованиям к страховому продукту и на основании ответов в зависимости от набора запрашиваемых опций подберет персонализированную страховку. А также пошагово будет сопровождать клиента на протяжении всех этапов взаимодействия с компанией — вплоть до покупки полиса. Об этом CNews сообщили представители «Росгосстраха».

По словам директора Департамента маркетинга и цифровых продаж «Росгосстраха» Александра Росликова, внедрение виртуального помощника не просто дань времени: страховой сектор все еще нередко ассоциируется с бумажной волокитой и сложностью выбора подходящей под конкретный запрос клиента персональной страховой программы. При этом ИИ уже стал неотъемлемой частью многих бизнес-процессов страховой компании, повышая их эффективность и качество клиентского сервиса. Просто для клиентов эти процессы, как правило, не очевидны, а цифровой ассистент позволит им напрямую взаимодействовать с искусственным интеллектом.

«Анализируя продажи полисов на платформе RGS.online, мы заметили, что далеко не все могут самостоятельно разобраться в оптимальном наполнении страховки для себя. В такой ситуации всегда есть риск, что потенциальный клиент просто уйдет и отложит вопрос оформления, — сказал Александр Росликов. — Внедрение виртуального ассистента, который задает простые, понятные вопросы и помогает с выбором, устранило многие препятствия. Теперь собрать на цифровой платформе индивидуальное наполнение полиса под свои требования собственникам жилья стало значительно проще. Пилотный проект показал, что 85% диалогов — это именно подбор страхового полиса, 15% — консультации с виртуальным помощником, в том числе и по порядку урегулирования страхового случая. Как результат, отказы от покупки полиса снизились более чем на 11%, продажи увеличились на 8%».

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