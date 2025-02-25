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На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G

Жители села Уюк в Пий-Хемском кожууне республики впервые получили доступ к цифровым сервисам «МегаФона» – голосовым звонкам по технологии VoLTE и мобильному интернету на максимальной скорости до 75 Мбит/с. Оператор установил телеком-оборудование в населенном пункте, где проживают более 700 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено на берегу одноименной реки, примерно в часе езды на автомобиле из Кызыла. Расстояние до Турана – ближайшего населенного пункта, где много лет есть устойчивое покрытие LTE-сети «МегаФона» – составляет 13 км. Но из-за горного рельефа местности связь до Уюка не «долетала».

После запуска базовой станции уверенный прием LTE-сигнала как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и высокую скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Абоненты «МегаФона» могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, получать государственные услуги и многое другое.

В Уюке есть школа, детский сад, дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете». Также сельчане могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых в населенном пункте нет.

«Помимо местных жителей мобильным интернетом будут активно пользоваться абоненты «МегаФона» из других регионов России – автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры. Через село проходит федеральная трасса Р257 «Енисей» – единственная дорожная артерия, соединяющая Туву с Красноярским краем и Хакасией. Мобильный интернет на максимальной скорости до 75 Мбит/с позволит за считанные минуты установить необходимое приложение, «накачать» новую музыку в дорогу или решить возникшие в пути неотложные вопросы. Для этого им достаточно остановиться на обочине проезжей части. Кроме того, наличие связи решает задачи по обеспечению безопасного и комфортного автомобильного движения», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Расширение зоны покрытия в сельской местности особенно важно. Здесь у людей не всегда есть возможность пользоваться проводным интернетом, а мобильная связь часто является единственным средством коммуникации. Я уверен, что построенное в Уюке телеком-оборудование станет технологическим подспорьем для комфортного проживания жителей в части обучения, решения разных бытовых вопросов, трудоустройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

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