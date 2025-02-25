Cloud4Y запускает партнерскую программу для системных администраторов и технических директоров

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y объявляет о запуске новой партнерской программы для системных администраторов и технических директоров. Программа направлена на оптимизацию затрат на ИТ-инфраструктуру компаний-участников и предоставляет специалистам возможность получения дополнительного дохода в рамках агентской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Участникам программы предлагается миграция локальной инфраструктуры в облако Cloud4Y с предоставлением скидки до 25% от стоимости услуг, указанной на официальном сайте. Для клиентов, уже использующих облачные услуги других провайдеров, переход на Cloud4Y позволит сократить текущие расходы на 10% и более. В рамках программы также предоставляется бесплатный первый месяц использования облачной инфраструктуры Cloud4Y.

Участники программы, прошедшие аттестацию, получают возможность дополнительного вознаграждения за работу с облачной инфраструктурой Cloud4Y. Детали программы мотивации можно уточнить у менеджеров компании. Cloud4Y обеспечивает сопровождение на всех этапах переноса данных и приложений в облако, включая бесплатную миграцию, что минимизирует временные и финансовые затраты клиента.

Компания готова рассмотреть дополнительные условия технической и консультационной поддержки для бизнеса в индивидуальном порядке. Подробная информация о партнерской программе и возможность оставить заявку на участие доступны на официальном сайте Cloud4Y.