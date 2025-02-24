SL Soft и «Контур.Доверенность» разработали решение по работе с МЧД

В нем можно создавать, подписывать, регистрировать и проверять МЧД, а также отправлять документы. Работа происходит в одном окне. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Работа с МЧД в интеграционном решении может происходить внутри корпоративных информационных систем компании. Ответственный сотрудник заполняет доверенность и отправляет ее руководителю на подписание. После этого XML-файл доверенности через API попадает в систему «Цитрос ЮЗ ЭДО» от компании SL Soft (ГК Softline). Система проверяет, соответствует ли МЧД формату и законодательным требованиям, а подписант доверенности — доверителю. После «Цитрос ЮЗ ЭДО» визуализирует МЧД в PDF-документ, доверенность по API привязывается к конкретному сотруднику и отправляется на регистрацию в блокчейн ФНС через сервис «Контур.Доверенность». Чтобы использовать доверенность при подписании, сотрудник выбирает ее в интерфейсе системы, в которой работает с электронными документами — в «Цитрос ЮЗ ЭДО» или корпоративной информационной системе, — и прикладывает к необходимым документам.

Решение позволяет работать с МЧД 002 и 003 форматов. При этом не только создавать, подписывать и отправлять документы, подписанные с МЧД, внешней стороне, но и контролировать доверенности контрагентов: следить за сроком их действия, скачивать из реестра ФНС, фиксировать дату отзыва — все это в режиме единого окна.

Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft: «Решение «Цитрос ЮЗ ЭДО» и «Контур.Доверенность» создано специально для крупных компаний с большим количеством внутренних информационных систем и взаимодействий с внешними сервисами. Только представьте, как сложно приходится компаниям с объемом в несколько миллионов документов в год. Удобно, когда все необходимые сервисы находятся в одном интеграционном решении. Так организации оптимизируют затраты на мониторинг законодательных и технических изменений».

Решение «Цитрос ЮЗ ЭДО» и «Контур.Доверенности» подходит всем компаниям, которые обмениваются юридически значимыми документами с контрагентами. Им уже воспользовалось несколько крупных организаций из нефтегазовой, финансовой, ИТ и других областей.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «С изменением правил подписания документов у компаний увеличилось количество электронных подписей и машиночитаемых доверенностей. На одного сотрудника может приходиться от одной до десяти МЧД. Поэтому, чем больше компания, тем больше инструментов для подписания документов требуется. Такие интеграционные решения позволяют собирать все самое важное в одном месте и снижать нагрузку на сотрудников, которые организуют электронный документооборот».

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — мультисервисное решение для обмена электронными документами и взаимодействия с различными сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗ ЭДО с большим объемом документов: от десятков тысяч до нескольких миллионов документов в месяц. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизируется под специфику документооборота бизнеса.

«Контур.Доверенность» – сервис для работы с машиночитаемыми доверенностями, который позволяет легко формировать, подписывать, менять полномочия, отслеживать сроки действия всех доверенностей в компании.