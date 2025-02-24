Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России

Компания Skyworth расширяет доступность флагманских премиальных OLED-телевизоров SXF9850 по всей России. Модели, созданные совместно с дизайн-бюро BMW Group Designworks, уже доступны на маркетплейсах Ozon и «Яндекс.Маркет», на сайтах Citilink.ru, Holodilnik.ru, в магазине «Sound Pro Lab» в ГУМ, в галерее безупречной электроники «Назаров» и в розничной сети электроники Сибири – «Ценалом». Также ведутся переговоры с другими розничными партнерами бренда. Эти телевизоры сочетают передовые технологии, стильный дизайн и функциональность, идеально подходят для любителей спорта, кино и видеоигр. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Телевизоры SXF9850 от Skyworth оснащены OLED-панелью 22 поколения с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение и мгновенный отклик. Это особенно важно для геймеров, которые оценят порт HDMI 2.1 и технологии FreeSync Premium, что гарантирует максимальную плавность изображения в динамичных сценах. Для любителей спорта телевизор предлагает реалистичное изображение с технологиями MEMC и HDR10+, которые передают яркие цвета и четкие детали.

При этом, телевизоры серии BM оснащены технологиями Eye Care, которые снижают уровень вредного синего излучения и устраняют мерцание экрана, обеспечивая комфортный просмотр даже в течение длительного времени. Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от условий окружающей среды, а датчик движения контролирует расстояние до экрана.

Акустическая система телевизора включает четыре разнонаправленных динамика, и мощный сабвуфер Audio Drum мощностью до 25 Вт. Технология Dolby Atmos создает объемное звуковое поле 2.1.2, погружая зрителей в атмосферу матчей, фильмов и игр.

«Skyworth с оптимизмом смотрит на развитие бренда в нашей стране, и в марте в Россию приедет еще одна серия OLED телевизоров бренда Skyworth c другим, не менее стильным дизайном, что станет важным шагом для расширения линейки наших флагманских устройств», — отметил Илья Мазуренко, генеральный директор официального представительства компании Skyworth в России и СНГ. Информационная справка о компании Skyworth

Телевизоры серии BM доступны в размерах 55", 65" и 77" на маркетплейсах и в фирменных магазинах Skyworth, цены стартуют от 119 990 руб.

О компании Skyworth:

Skyworth — один из ведущих мировых производителей потребительской электроники, известный своими инновационными технологиями и высококачественными продуктами. Компания продолжает расширять свое присутствие на российском рынке, предлагая потребителям передовые решения для дома и развлечений.

Designworks — глобальная креативная консалтинговая компания BMW Group (или BM – Bayerische MotorenWerke), работающая на стыке дизайна, технологий и инноваций.