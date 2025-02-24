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Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве

Компания Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве с целью предложить рынку решение для записи корпоративных коммуникаций в гетерогенных сетях связи. Совместное решение, состоящее из централизованной системы записи PhoneUP и ПАК «Спрут», дает возможность полноценной замены, модернизации и расширения таких продуктов как NICE, Verint, Zoom и других зарубежных производителей. Об этом CNews сообщили представители Aurus.

ПО PhoneUP обеспечивает: запись IP-соединений (активная запись, SIPREC, SPAN, проприетарные интеграции с АТС); интеграцию со сторонними коммуникационными платформами (ВКС, радиосвязь, диспетчерские пульты) для агрегации всех записей в едином хранилище; управление хранилищем записей в соответствии с настроенными жизненными циклами медиа-данных; обеспечение безопасности данных и предоставление единого защищенного пользовательского интерфейса для работы с ними; встроенные инструменты для транскрибации и анализы диалогов.

Поддерживаемые АТС: «Агат-РТ», «Протей», Eltex, «Флат», Cisco, Avaya, Audiocodes, Ribbon Communications и др.

ПАК «Спрут» (в разных комплектациях) обеспечивает запись: аналоговых (FXS, FXO) и линейных каналов (радиостанции, ГГС, активные микрофоны, переговорные устройства и др.), цифровых каналов Е1 (ISDN PRI), цифровых абонентских линий (ISDN BRI), двух-/четырехпроводных ТЧ каналов.

«Данное партнерство позволит закрыть продвинутые требования к ПО СЗП, связанные с безопасностью данных и интеграцией со сторонними системами такими как контакт-центры, ВКС, CRM и пр. Безусловно, это очередной шаг в развитии продуктов АГАТ-РТ», - отметил коммерческий директор ГК «АГАТ Российские технологии» Никита Емельянов.

«Для компании Aurus технологическое партнерство с компанией “АГАТ Российские технологии” дает возможность записи аналоговых каналов. То есть теперь мы смело можем утверждать, что любой ваш разговор будет записан», - сказала коммерческий директор компании «Аурус» Мария Боднева.

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