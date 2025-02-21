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ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками

ВТБ внедрил систему управления закупками на базе отечественного решения. На данный момент системой пользуются порядка 6 тысяч сотрудников группы ВТБ, включая все российские подразделения банка, а также филиалы и дочерние структуры в дружественных странах – Армении, Индии, Китае.

Решение позволило перевести весь процесс – от подачи заявки до заключения договора и публикации необходимых сведений – из нескольких различных ИТ-систем в единое информационное пространство.

Платформа существенно экономит время сотрудников ВТБ, которое они тратят на выполнение рутинных операций. Она построена на едином технологическом стеке. Таким образом, в области закупок ВТБ полностью перешел на импортонезависимые технологии хранения данных и взаимодействия с пользователями, а также внедрил целевую серверную операционную систему Astra-Linux.

Также решение повысило прозрачность и качество проведения закупочных процедур. Их скорость выросла на 50%, что положительно отражается на взаимодействии банка с поставщиками. Оно уже обеспечило проведение более 100 тысяч закупочных процедур и договоров.

«Единое, современное решение на базе отечественных технологий обеспечивает не только поступательное развитие закупочной функции банка, но и успешную интеграцию присоединяемых финансовых структур в рамках группы ВТБ», — сообщил Илья Веткин, руководитель административного департамента, вице-президент банка ВТБ.

«Успешно внедрена передовая технологическая платформа по автоматизации управления закупками, соответствующая всем требованиям законодательства, что обеспечило рост количества пользователей в 2,5 раза. Помимо роста числа пользователей удовлетворенность внутренних пользователей увеличилась в 3,5 раза», — отметил Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем.

Проект ВТБ по внедрению новой российской платформы по управлению закупками завоевал первое место конкурса «Проект Года GlobalCIO» в номинации «Управление закупками».

Для справки: премия «Проект года Global CIO» проводится с 2018 года и помогает консолидировать знания о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в России. Победители определяются с помощью специальной методологии, включающей в себя как онлайн-голосование членов профессионального сообщества, так и комплексную оценку масштаба, важности реализации проекта и его пользы для ИТ-отрасли в целом.

Рекламаerid:2W5zFJYoMZrРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

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