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Комплекс «Диспетчер» сертифицирован для работы на «Ред ОС»

Компания-разработчик программного обеспечения «Ред Софт» заключила соглашение о технологической совместимости с разработчиком промышленных решений «Цифра». Началу партнерства «Ред Софт» и ГК «Цифра» предшествовали испытания по совместимости комплекса «Диспетчер» и операционной системы «Ред ОС» в конце 2024 г. Успешное завершение тестирования позволило подписать сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Цифра. Диспетчер» предназначен для мониторинга производственного оборудования и персонала, оперативного контроля и планирования работ, диспетчеризации ТОиР и предиктивной диагностики. Основной фокус работы комплекса — цифровизация процессов в машиностроении и металлообработке.

Сертификация работы комплекса «Диспетчер» на «Ред ОС» является шагом к обеспечению технологической независимости российских производственных компаний, идущих по пути цифровой трансформации. Об этом рассказал руководитель дивизиона «Машиностроение и металлообработка» Василий Чуранов: «Для успешного перехода крупных российских предприятий машиностроительной отрасли на использование отечественного ПО требуется комплексный подход. С целью обеспечения технологической независимости и безопасности данных, замена зарубежного ПО должна проводится в рамках модернизации всей ИТ-инфраструктуры предприятия – от операционных систем до прикладных решений. Именно поэтому совместимость отечественных решений между собой имеет ключевую роль для устойчивого экономического роста промышленных предприятий и является ответом на стратегические задачи отрасли».

Важность сотрудничества двух российских компаний отметил заместитель генерального директора компании «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Цифровизация промышленности – одно из важных направлений для развития отрасли. Внедрение «Диспетчера» на базе «Ред ОС» позволит обеспечить эффективный контроль производства и повысить производительность предприятий. Использование «Ред ОС» обеспечит защиту данных, стабильность работы и технологическую независимость, что особенно актуально в современных условиях».

«Цифра. Диспетчер» — комплекс ИТ-продуктов от ГК «Цифра», оптимизирующий производственные процессы в дискретной промышленности. Все модули «Диспетчера» построены на отечественных компонентах: программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре российского ПО, а аппаратная составляющая — в реестре российской радиоэлектронной продукции. «Диспетчер» имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям по защите информации.

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