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Сельские жители Ставрополья увеличили онлайн-активность

Абоненты «МегаФона» в регионе стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам 2024 г. аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление у клиентов в селах достигает 33 ГБ. Этот показатель увеличился на 19% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расход трафика сельских жителей практически достиг показателя таких крупных городов края как Ставрополь и Пятигорск. Городские абоненты используют мобильный интернет всего на 7% чаще, чем в малых населенных пунктах.

Лидером по итогам прошлого года стало Александровское (55 ГБ на человека в месяц). В селе «МегаФон» разогнал LTE до 85 Мбит/c. Этого достаточно, чтобы скачать фильм в формате Full HD за восемь минут. Также в топ самых активных населенных пунктов вошли Дивное (48 ГБ) и Солдато-Александровское (45 ГБ). В последнем селе в начале 2025 г. модернизировали оборудование, тем самым расширив и улучшив качество покрытия.

«Дата-трафик у наших абонентов, проживающих вне городов, растет с каждым годом. Вместе с ним увеличивается запрос на скоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь. В связи с этим, мы ежедневно модернизируем телеком-инфраструктуру. Так, в прошлом году прокачали сеть больше чем для 200 тыс. жителей в 100 селах и хуторах. Сейчас работа продолжается во всех районах региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Как показывает big data «МегаФона», на Ставрополье живут одни из самых активных клиентов на Северном Кавказе. Объем используемых данных за первый месяц 2025 г. превышает на 20% показатели за аналогичный период 2024 г. В топе популярных сервисов — видеохостинги и музыкальные площадки.

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