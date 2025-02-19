НИУ МЭИ использует Deckhouse Kubernetes Platform для создания доверенного ПАК цифрового двойника энергосистемы

«Флант» и НИУ МЭИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве для выполнения исследования по созданию доверенного программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Облачная платформа цифрового двойника энергосистемы» в соответствии с постановлением правительства №1912. Исследование проводится на базе Центра НТИ МЭИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем». Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Основой для исследования стал программный комплекс «Цифровой двойник энергосистемы», разработанный специалистами Центра НТИ МЭИ. Комплекс обеспечивает расчет режимов электрических сетей в реальном времени и предоставляет облачный сервис для работы пользователей. «Флант» предоставил для проекта платформу управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform и лицензию на ее использование. Решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО и является Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России.

В рамках исследования осуществляется разработка доверенного решения, которое будет базироваться на отечественных технологиях, включая Deckhouse Kubernetes Platform. Проект направлен на повышение надежности управления энергосистемами, включая анализ последствий действий оператора до их внедрения в реальной сети, соответствие требованиям информационной безопасности и возможность использования решения на реальных объектах критической инфраструктуры.

«При выборе технологического партнера определяющими факторами стали наличие сертификатов безопасности ФСТЭК России и готовность к продуктивному взаимодействию с научным сообществом. Deckhouse Kubernetes Platform — это готовое решение, которое позволяет сосредоточиться на основной задаче исследования, минимизируя временные затраты на интеграцию и настройку. “Флант”, предоставив платформу, сделал большой вклад в достижение целей проводимой научно-прикладной работы», — отметил Владислав Карпенко, к.т.н., руководитель лаборатории кибербезопасности объектов электроэнергетики Центра НТИ МЭИ.

«Контейнеризация открывает новые возможности для создания гибкой и масштабируемой инфраструктуры. Особенно ценно, что для реализации цифрового двойника в энергетике была выбрана самая современная технология. Предоставляя нашу платформу для исследовательских работ, мы поддерживаем развитие науки в стране и демонстрируем возможности Deckhouse Kubernetes Platform в критически важных областях, где особенно высоки требования к надежности и безопасности», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Разрабатываемый комплекс уже используется в учебном процессе НИУ МЭИ. Студенты получают практический опыт работы с «Облачной платформой цифрового двойника энергосистемы» при изучении режимов работы энергосистем, электромагнитных и электромеханических переходных процессов. Также при заказе со стороны учебных заведений, промышленных компаний выдается удаленный доступ для работы с разрабатываемым комплексом.