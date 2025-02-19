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На родине сыра тильзитер «МегаФон» ускорил мобильный интернет

Более 10 тыс. человек, проживающих вблизи железнодорожного вокзала в Советске, получили доступ к быстрому мобильному интернету и современным звонкам по технологии VoLTE. «МегаФон» установил новое телекоммуникационное оборудование в центре города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Советск расположен на севере Калининградской области на берегу реки Неман и является вторым по численности городом анклава. Город хранит в себе многовековую историю: здесь в 1807 г. Александр I и Наполеон Бонапарт заключили мир, а крестьянка фрау Вестфаль в 40-х годах XIX века придумала рецепт сорта сыра тильзитер, на сегодняшний день входящий в топ-20 лучших мировых сыров.

Мировые исторические события, происходившие на территории города, и нетипичная прусская архитектура привлекают туристов в Советск со всей страны. По обезличенным данным «МегаФона», туристический поток в 2024 г. вырос практически на 30%. Чтобы гости города и местные жители не испытывали проблем с мобильной связью инженеры оператора построили новые телекоммуникационные объекты вблизи железнодорожного вокзала, увеличив скорость мобильного интернета в центральной части города. Новое оборудование позволяет совершать звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистоту звучания и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

«Калининградская область сохраняет тренд на рост туристического потока. Мы понимаем, как важно для людей оставаться на связи во время путешествий, чтобы всегда можно было вызвать такси, позвонить родственникам, найти необходимую информацию в интернете, а также делиться своими впечатлениями. Благодаря новым инфраструктурным объектам наши абоненты не останутся без связи и смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Ранее «МегаФон» улучшил покрытие мобильной сети в Балтийске, Гурьевске и малых населенных пунктах Зеленоградского района.

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