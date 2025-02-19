CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи»

В результате внедрения сервиса «Базис.Ключи» в течение 2024 г девелопером AVA было передано более почти 4000 лотов в Сочи и Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис Недвижимость».

«Использование цифровой платформы позволило систематизировать и ускорить процесс передачи ключей. Наши клиенты не заполняют дефектные акты вручную, если такие есть, все замечания фиксируются в электронном виде. Это дает возможность оперативно ставить задачи и минимизировать срок устранения. Дополнительно программный продукт дает возможность упорядочить сам процесс передачи, за счет возможности записи на удобное время. Отдельно отмечу удобство работы с компанией. Мы получили практически круглосуточную, интерактивную поддержку технической службы. Для нас это важно, поскольку наши клиенты из разных регионов России», — сказала руководитель отдела клиентского сервиса девелоперской компании AVA Александра Ковалева.

«Мы стремимся дать застройщикам инструменты, которые облегчают их работу, ускоряют взаимодействие с клиентами и помогают достигать максимального качества, — отметил СЕО и основатель компании «Базис Недвижимость» Артем Глухих. — Наш продукт был разработан как раз для таких задач, и мы рады видеть, как он успешно помогает клиентам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще