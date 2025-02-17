CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

По данным аналитиков «СберКорус», динамика роста сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки» по итогам 2024 г. по отношению к 2023 г. составила 193%.

Наивысшая активность пользователей в выпуске электронных транспортных документов была зафиксирована в III квартале 2024 г. – в июле, августе и сентябре 2024 г. в сервисе «Сфера Перевозки» было выпущено 25% от общего объема транспортных документов в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Самым популярным документом среди участников рынка грузоперевозок в 2024 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных ЭТрН составляет 60% от общего числа транспортных документов, выпущенных через ГИС ЭПД, что в четыре с половиной раза выше показателя за 2023 г. Электронный путевой лист (ЭПЛ) на второй позиции – в 2024 г. объем выпущенных ЭПЛ составил 17% от общего трафика транспортных документов, что в 14 раз выше показателей 2023 г.

Всего в 2024 г. компания выпустила в пять раз больше ЭТрН и ЭПЛ, чем в 2023 г.

Генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов: «Электронный документооборот стал неотъемлемой частью современного государственного управления, повышающей прозрачность и снижающей административные издержки бизнеса. Его эффективное развитие подразумевает активное вовлечение и тесное взаимодействие разработчиков ИТ-решений – как федеральной системы, так и систем действующих операторов ЭДО. Сотрудничество нашего предприятия с одним из ведущих операторов электронных перевозочных документов – компанией «СберКорус», служит основой для дальнейшего эффективного развития ГИС ЭПД, оператором которой является Минтранс России. Оперативное получение обратной связи от реальных пользователей способствует расширению функционала и совершенствованию ИТ-решений в интересах всего транспортного сообщества, наглядно демонстрируя принципы открытого диалога между государством и бизнесом».

«Высокая динамика роста электронных документов показывает готовность рынка к цифровой трансформации бизнес-процессов. Согласно исследованию Strategy Partners, ведущей российской консалтинговой компании, входящей в Группу Сбер, участники рынка транспорта и логистики выделяют электронный документооборот как наиболее приоритетное направление для отрасли в ближайшие два-три года. Сервис «СберКорус» «Сфера Перевозки» способствует формированию новых стандартов и правил на рынке и делает работу с транспортными документами более безопасной и продуктивной – ошибки ручного ввода данных сводятся к нулю, а на оформление электронных документов нужно в четыре раза меньше времени, чем на составление их бумажных аналогов», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Сейчас компания выпускает через ГИС ЭПД электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ), как для грузоперевозчиков, так и для пассажироперевозчиков.

Все документы водители могут получать в специальном приложении. Эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минцифры и других ведомств.

Ранее, по данным Минтранса России, в 2024 г. «СберКорус» занял первое место по итогам первых семи месяцев 2024 г. по количеству сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки».

«Cфера Перевозки» — это сервис для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везет груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учетной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем

Трамп пообещал отобрать у Тайваня производство микросхем

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще