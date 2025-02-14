Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири

Компанией «Центр 2М» в цифровой формат переведены более 20 тыс. объектов мониторинга в компании «Ачимгаз», по которым отображается свыше 5 млн исторических и оперативных показателей. Так, в ходе анализа данных были выявлены объекты с опасным смещением и превышением температуры грунта термометрических скважин. Внедрение системы также помогло предприятию-заказчику перевести в цифру процесс ведения паспортов геотехнического контроля на опасные производственные объекты. В результате предприятие получило перечень объектов, проранжированных по степени опасности, для обеспечения выработки комплекса мер для оценки потенциальных рисков и стабилизации ситуации.

Применение системы геотехнического мониторинга газодобывающей компании позволило оцифровать многолетние исторические данные о состоянии грунтов, которые ранее анализировались вручную. В рамках проекта была выстроена тепловая карта. На основе анализа заданных показателей были получены данные, позволяющие провести оценку состояния зданий и сооружений.

Разработанное программное обеспечение построено без использования платформ сторонних производителей и не имеет требований по дополнительному лицензированию. В качестве клиента для доступа к системе используется разрешенный на предприятии веб-браузер. Информационная система геотехнического контроля включена в реестр российского программного обеспечения в классе «Средства инженерного анализа».

В зоне вечной мерзлоты расположено 17% опасных производственных объектов России. Основная задача геотехнического мониторинга – избежать аварийных ситуаций на промышленных объектах, связанных с движением грунта. Только процесс геотехнического мониторинга позволяет контролировать стабильность конструкций в условиях воздействия природных и техногенных факторов. Но без применения цифровых инструментов анализировать состояние зданий и сооружений крайне проблематично. Необходимость такого контроля наиболее актуальна для Крайнего Севера, где в связи с глобальным потеплением существует риск растепления грунтов и, как следствие, возникновение неблагоприятных последствий.

Евгений Мискевич, руководитель компании «Центр 2М», сказал: «Автоматизация процессов в самых разных сферах – многолетний тренд. В геотехническом контроле многие операции до сих пор выполняются вручную даже на крупных предприятиях. На примере решения, внедренного в ЯНАО, мы показали, что процесс создания документации и аналитики данных можно существенно упростить в сегменте строительства и эксплуатации в условиях вечной мерзлоты. Запрос на это сегодня существует в масштабах всей Арктической зоны РФ».

Олег Осипович, генеральный директор компании «Ачимгаз», сказал: «Ачимгаз» крайне заинтересован в использовании данной системы, так как текущая ситуация геокриологических процессов на территории предприятия и динамика изменений высотного положения фундаментов зданий и сооружений требует мониторинга и наглядного анализа фактического состояния вечномерзлых грунтов. Внедренная на нашем предприятии система геотехнического мониторинга значительно упростила обработку и представление больших массивов данных, получаемых по результатам проведения сезонных измерений».