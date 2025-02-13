«Яндекс» улучшил навигацию для доставки последней мили

API «Яндекс Карты» выпустили обновления картографических и навигационных решений, которые помогут оптимизировать передвижения курьеров пешком и на автомобиле. Теперь компании могут добавлять в свои приложения для сотрудников возможность строить маршруты внутри зданий, учитывать лестницы и пандусы, а также исключать определенные типы дорог. Новые функции особенно полезны для супермаркетов, интернет-магазинов, маркетплейсов, логистических служб и всех, кто использует доставку последней мили или занимается грузоперевозками. Об этом CNews сообщили представители API «Яндекс Карт».

Обновления доступны в двух продуктах для мобильных приложений: MapKit SDK для добавления интерактивных карт и NaviKit SDK для интеграции кастомных навигационных сценариев в собственное приложение компании. Теперь в MapKit SDK появились поэтажные планы крупных торговых центров, аэропортов и железнодорожных вокзалов России. При этом в Москве и Санкт-Петербурге добавилась навигация внутри зданий: строить пешие маршруты можно как между объектами в помещении, так и из любой точки города. Это поможет курьерам быстрее находить нужный вход, этаж или переход, что облегчит их работу и ускорит доставку. А компании смогут наглядно показывать расположение банкоматов, вендинговых аппаратов, зарядных автоматов и других объектов на карте в их клиентских приложениях.

Также MapKit SDK стал учитывать лестницы, пандусы, эскалаторы, лифты и крутые подъемы, что позволит избегать сложных и неудобных участков дорог при построении маршрутов. Еще компании могут адаптировать маршруты с учетом погодных условий, что особенно актуально для регионов с экстремальным климатом. Например, зимой можно сократить время пребывания курьеров на холоде, проложив их путь через остановки с подогревом. Это поможет снизить риски для сотрудников и повысить эффективность доставки.

API «Яндекс Карты» расширили список дорог, которые можно исключить из маршрута курьеров, передвигающихся на автомобиле. Помимо объезда платных дорог, неасфальтированных или дорог с плохим покрытием, появилась настройка исключения шоссе, железнодорожных переездов, тоннелей, паромных переправ и бродов. Благодаря этому компании могут избегать неудобных маршрутов, снижать риски для сотрудников и настраивать перевозки под задачи бизнеса.

Кроме того, в продукты добавилась возможность загружать заранее построенные маршруты из других сервисов и следовать им без изменений, что актуально для компаний с собственными схемами маршрутизации.

«API «Яндекс Карты» продолжают развивать возможности навигации, внимательно прислушиваясь к потребностям российских компаний. Мы разрабатываем собственные решения, а также адаптируем лучшие пользовательские сценарии «Яндекс Карт» под нужды бизнеса, расширяя их функциональность и гибкость. Наши инструменты навигации позволяют решать разные задачи, в том числе оптимизировать доставку последней мили и строить точные маршруты как по городу, так и внутри зданий. А широкие возможности кастомизации маршрутов экономят время и повышают комфорт и безопасность для курьеров, делая доставку более эффективной и надежной», — сказал Антон Токбулатов, руководитель проектов API «Яндекс Карт».