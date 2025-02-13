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92% российских руководителей считают, что цифровая среда повышает их эффективность в процессе отдыха и общения

Эксперты «СберУниверситета» поделились данными исследования, в котором изучили как руководители разных уровней используют цифровую среду для отдыха и общения. В опросе приняли участие более 100 руководителей из разных российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

Во время отдыха в основном руководители постоянно просматривают видеоконтент (62%) и ленту в соцсетях (61%). 38% предпочитают общаться в мессенджерах. Реже всего выбирают звонки с друзьями (17%) и видеоигры (6%).

При этом 74% для отдыха используют нецифровые каналы и офлайн-активности: спорт, театры, музеи и другое. Умение отдыхать в цифровой среде дает преимущества. Те, кто полноценно общаются и развлекаются в сети: позитивнее других оценивают влияние цифровой среды на обучение в цифровой среде; считают, что переключения между собеседниками и задачами меньше мешают их работе; уверены, что цифровая среда меньше истощает их при работе и при обучении.

92% опрошенных руководителей считают, что цифровая среда повышает их эффективность в процессе отдыха и общения, а истощаются от такого формата отдыха 35% респондентов.

61% опрошенных заявляют, что цифровая среда затягивает и большое количество времени уделяется информации, которая не несет никакой пользы. Руководители, которые чаще проводят время онлайн бесцельно больше используют соцсети для отдыха и развлечений, чаще отмечают истощение от общения в цифровой среде, чаще отвлекаются на посторонние задачи во время обучения, а также признаются, что не владеют достаточным набором инструментов для регулирования потоков информации в цифровой среде.

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