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Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД

«РЖД-Технологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики. Решение VK Process Mining будет использовано в консалтинговых проектах РЖД и поможет в оптимизации процессного управления компании. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Tech предоставит лицензии на продукт VK Process Mining, а реализацию проектов возьмут на себя специалисты «РЖД-Технологий» — центра компетенций по цифровой трансформации Российских железных дорог.

«РЖД-Технологии» предложат консалтинг и анализ ключевых бизнес-процессов на базе VK Process Mining другим подразделениям РЖД.

«В масштабах такого сложного бизнеса, как РЖД, процессная аналитика играет ключевую роль. Железнодорожные перевозки требуют точности, согласованности и оптимизации бизнеса на всех уровнях. При этом компания ежедневно генерирует колоссальный объем данных. Сервис VK Process Mining от VK Tech поможет проводить скрининг процессов, выявлять узкие места и определять приоритеты для улучшения всей рабочей системы», — отметил генеральный директор ООО «РЖД-Технологии» Александр Мискарян.

«Эксперты VK Tech уже провели очное обучение сотрудников «РЖД-Технологий» по функциональности платформы VK Process Mining и методологии процессной аналитики. Благодаря этому специалисты РЖД смогут самостоятельно внедрять процессную аналитику во всех структурах холдинга, находить точки роста бизнеса и повышать эффективность работы в рамках всей компании», — сказал коммерческий директор VK Tech Андрей Горяйнов.

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