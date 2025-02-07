МТС оцифровала первый в Хакасии индустриальный парк «Ташеба»

ПАО «МТС» реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». В промпарке до 2030 г. планируют разместить не менее 15 предприятий малого и среднего бизнеса. Современная цифровая инфраструктура позволит резидентам пользоваться высокоскоростным интернетом и проследит за безопасностью на его территории, а также заложит фундамент для будущей цифровизации промышленной зоны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила резидентов индустриального парка «Ташеба» доступом к сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с. Для того, чтобы построить телеком-сеть в административно-бытовом комплексе промпарка, где располагаются офисные помещения резидентов, специалистам понадобилось более 20 км кабеля. Единая сеть позволит резидентам промпарка автоматизировать внутренние бизнес-процессы, а администрация здания сможет внедрять цифровые сервисы для эксплуатации помещений: системы учета воды и электроэнергии, доступа в промышленную зону — в том числе с функцией Face ID, а также другие технологичные решения.

МТС также оснастила «Ташебу», чья общая площадь помещений превышает 10 тыс. кв. метров, системой видеонаблюдения. Она состоит из более 30 IP-видеокамер, которые установлены как внутри административного здания промпарка, так и на прилегающей территории. Камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью даже в условиях низкой освещенности. Резиденты и администраторы парка могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал. В будущем количество камер увеличится до 80 штук и покроет не только административное, но и производственное здание «Ташебы».

«Для стимулирования экономического роста республики открытие первого индустриального промышленного парка „Ташеба“ — значимое событие. Это первый промпарк в регионе, соответствующий всем федеральным требованиям. Теперь его резиденты — организации и индивидуальные предприниматели Хакасии, — смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работы, а также воспользоваться льготами и преференциями. Мы продолжим развивать промпарк, поддерживая комфортную деятельность его резидентов и применяя для этого разные механизмы государственной поддержки», — отметил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун.

«МТС давно взяла курс на цифровизацию предпринимательства в Хакасии. Не первый год мы разрабатываем цифровые решения для малого, среднего и крупного бизнеса республики, в том числе системы для мониторинга, аналитики, интеллектуальные камеры, которые могут круглосуточно контролировать безопасность на территории и мониторить производственные процессы. Наша задача как цифровой экосистемы — привносить технологии в различные сферы экономики региона: от ритейла до туризма. Так, например, наша система видеонаблюдения, состоящая из более чем 275 видеокамер, следит за безопасностью горожан и туристов в четырёх парках Абакана — Черногорском, Преображенском, Парке культуры и отдыха, а также парке «Баранка»», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Индустриальный парк «Ташеба» ввели в эксплуатацию в конце 2024 г. На его территории расположены административно-бытовой комплекс с офисными помещениями, производственное здание для размещения резидентов, а также открытая территория. Заселиться в промпарк в качестве резидентов могут компании субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, о намерении стать резидентами объявили такие компании, как ООО «Алгоритм» (производит железобетонные опоры для обустройства линий электропередач) и ООО «Боградхимагро» (создает органоминеральные удобрения).