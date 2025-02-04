ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проект по установке терминалов предварительных проездных документов (ТППД). Всего Компания разместила 670 ТППД на 231 остановочном пункте. Теперь на каждой станции Московской области, где нет касс или они работают не круглосуточно, пассажиры могут оформить специальный талон и предъявить его для покупки билета без дополнительного сбора. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

На завершающем этапе специалисты ЦППК установили на Ярославском, Павелецком и Казанском направлениях 146 устройств.

ТППД особенно актуальны для пассажиров, которые пользуются отдаленными станциями. В этих терминалах они могут получить специальный талон с указанием пункта отправления. Он подтверждает начало поездки со станции, где кассы нет или она работает не в круглосуточном режиме. Предъявив талон кассиру на станции прибытия или кассиру-контролеру в пути, пассажир оформит проездной документ без дополнительного сбора.

В течение ближайшего месяца на полигоне ЦППК в Московской области будет действовать тестовый режим. Сотрудники Компании начнут раздавать пассажирам листовки и памятки в поездах и на станциях, вести разъяснительную работу о необходимости оформления в ТППД. По истечении этого периода наличие талонов станет обязательным для оплаты проезда без дополнительного сбора.