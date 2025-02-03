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SimpleOne внедряет технологии в работу HR-департамента ITGlobal.com

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne готовится к публичному релизу нового продукта для HR департаментов — SimpleOne HRMS. Для подготовки к запуску продукт предоставлен HR-команде международного системного интегратора и облачного провайдера ITGlobal.com, которая уже применяет его для управления персоналом численностью более 600 человек. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Системный интегратор автоматизировал HR-процессы на базе SimpleOne HRMS, объединив работу с заявками на подбор и прием персонала, планирование и согласование отпусков, командировок и другими HR-запросами в единой цифровой среде. Ранее эти процессы были распределены между несколькими системами, что усложняло работу как HR-специалистов, так и сотрудников компании.

«Хотя в ITGlobal.com мы давно применяем сервисный подход для управления ИТ-процессами, технической поддержкой и некоторыми HR-задачами, новое решение SimpleOne HRMS позволило распространить эти практики на все HR-направление. Теперь сотрудники работают со всеми типами заявок и запросов через общий портал, а не используют разрозненные системы. Мы видим, что это значительно упростило взаимодействие между HR-отделом и персоналом», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com, корпорация ITG.

«В условиях кадрового дефицита, который все более явно ощущается последние несколько лет, приобретает важное значение не только грамотное управление человеческим капиталом в целом, но и предоставление сотрудникам удобного и современного интерфейса как для получения информации, так и заказа любых, в том числе кадровых услуг. Рассчитываю, что решение SimpleOne HRMS станет дополнительным слагаемым в развитии рыночного успеха ITGlobal.com», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne HRMS создана на базе low-code платформы SimpleOne, что обеспечивает гибкость настройки и быструю адаптацию системы под требования заказчика. Платформа входит в реестр отечественного ПО и может использоваться для импортозамещения зарубежных HR-решений.

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