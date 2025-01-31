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«СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний

Авиакомпания «Аэрофлот» заменила американскую аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange (Sabre IX) решением дочерней компании «АФЛТ-Системс» на базе продуктов цифровой платформы Platform V от российского разработчика «СберТех». Об этом CNews сообщили представители компании «СберТех».

Переход на новый технологический стек позволил Группе «Аэрофлот» снизить затраты и повысить эффективность ИТ при уровне пассажиропотока около и более 50 млн человек в год. Созданная аналитическая платформа не уступает в производительности, отказоустойчивости и надежности зарубежному аналогу, а также предоставляет возможности быстрого введения в эксплуатацию новой функциональности. Переход на решения Platform V позволил сократить время выпуска новых сервисов с трех до одного месяца, а также в пять раз оптимизировать ресурсы, необходимые для поддержки системы. Проект реализован за восемь месяцев благодаря использованию специализированных платформенных продуктов, которые созданы для работы под высокой нагрузкой.

На базе low-code решения для управления данными и backend-разработки Platform V DataSpace и интеграционной платформы Platform V Synapse была создана система обработки данных авиакомпаний (СОДА). Это производственная событийно-ориентированная платформа, которая на основании обрабатываемых данных автоматизирует создание и обработку различных событий (изменение бронирования, окончание регистрации и многих других), что позволяет реализовать различные бизнес-процессы. Платформа переводит анализ и документирование данных бронирования на новый уровень и предоставляет новые возможности для управления коммерческими данными авиакомпании. К настоящему моменту на базе решения реализовано более 150 высоконагруженных сервисов, связанных с обработкой данных, относящихся к операционной деятельности компании, бронированию и продаже билетов, начислению миль, регистрации на рейс, рассылке уведомлений пассажирам.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Для нас это знаковый проект по обеспечению технологической независимости стратегической для государства отрасли, в результате которого «Аэрофлот» быстро создал и внедрил надежную высокопроизводительную систему, отвечающую всем функциональным требованиям. Уложиться в короткие для таких проектов сроки реализации позволили готовые переиспользуемые компоненты Platform V и активное сотрудничество наших команд».

Денис Попов, генеральный директор «АФЛТ-Системс»: «Мы смогли не просто импортозаместить сложное отраслевое решение, сохранив стабильность и доступность ключевых приложений, но и обеспечить основу для технологического лидерства компании. Для нас очень важно обеспечить нашим клиентам удобный пользовательский опыт. Переход на продукты Platform V позволяет нам оказывать сервисы в режиме реального времени, а также выпускать обновления незаметно для пользователей. Разработанное решение универсально и подойдет также для использования в других авиакомпаниях, что открывает дополнительные возможности для обеспечения технологической независимости отрасли».

Продукты цифровой платформы Platform V позволяют разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. С помощью них компании могут достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки. Они соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности.

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