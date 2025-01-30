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Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности

Netopia и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные технологические испытания, которые подтвердили высокий уровень интеграции продуктов компаний. Эти достижения откроют новые возможности для повышения устойчивости организаций к киберугрозам в России. Об этом CNews сообщили представители Netopia.

В рамках испытаний специалисты проверили ключевые функции платформы сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance на оборудовании «С-Терра СиЭсПи». Были проведены комплексный анализ и оптимизация сетевых политик, построение динамической карты доступа и оценка возможных векторов атак. Эти функции критически важны для предотвращения инцидентов, вызванных некорректной настройкой конфигурации и усиления защиты всей инфраструктуры компании.

Партнерство между Netopia и «С-Терра СиЭсПи» направлено на создание более удобных инструментов для контроля политик безопасности устройств и комплексного перехода организаций на российские решения обеспечения информационной безопасности. Совместные усилия компаний позволят минимизировать риски, повысить устойчивость к угрозам и упростить управление кибербезопасностью в организациях.

Технический директор Netopia Павел Кириллов: «Мы очень рады, что отечественные разработчики средств защиты каналов связи нацелены на сотрудничество и открыты к взаимодействию. Такая синергия имеет мультипликативный эффект, который положительно скажется на защите инфраструктуры заказчика».

Технический директор «С-Терра СиЭсПи» Александр Бородавко: «Для нас важно не только предоставлять надежные инструменты защиты информации, но и обеспечивать их интеграцию с различными решениями на рынке. Сотрудничество с Netopia – это ответ на актуальные запросы кибербезопасности и еще один важный шаг в будущее развитие информационной безопасности России».

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